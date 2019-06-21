Какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг

Маркетинговая компаниия Skytrax назвала десятку самые дешевых авиалиний в мире

Названы лучшие дешевые авиакомпании мира Фото: Pixabay

Британская маркетинговая компаниия Skytrax составила рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний 2019 года. Первое место в списке занял малазийский лоукостер AirAsia. Результаты конкурса опубликованы на официальном сайте компании.

Как сообщает Skytrax, на втором месте оказался британский перевозчик EasyJet, а третью позицию заняла норвежская авиалиния Norwegian.

Смотрите видео: новые правила провоза ручной клади на рейсах авиакомпании Международные Авиалинии Украины (МАУ)

Также в рейтинг ТОП-10 лучших бюджетных авиалиний вошли американская Southwest Airlines, AirAsiaX, австралийская Jetstar Airways, канадская WestJet, индийская Indigo, ирландская Ryanair и немецкая Eurowings.

Напомним, эксперты определили самый популярный авиамаршрут в мире. Кроме этого, "Сегодня" писали о том, что Международные авиалинии Украины (МАУ) вводят плату за смену места в салоне самолета во время онлайн-регистрации на всех своих рейсах с 26 марта.

Также мы рассказывали, как кормят пассажиров авиакомпании из разных стран мира.

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