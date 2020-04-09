Какие поступки пассажиров на борту самолета восхищают стюардесс

Профессиональными секретами поделился неизвестный бортпроводник на платформе Reddit

На социальной платформе Reddit неизвестный бортпроводник развернул дискуссию, чтобы выяснить, как пассажирам нужно вести себя во время авиаперелета, чтобы понравиться стюардессам и вызвать к себя признательность и симпатию.

По его словам, в первую очередь речь идет о правильном использовании багажных полок – необходимо разместить свою сумку таким образом, чтобы крышка свободно закрывалась. "А если вы наткнетесь на закрытую полку, не открывайте ее – это не просто так. Даже если она пуста, – это, вероятно, потому, что бортпроводницы хотят уложить там свой багаж", – передает слова автора паста издание Express.

Также член экипажа добавил, что не стоит ждать от стюардесс ничего взамен. В таком случае пассажир может рассчитывать на более качественное обслуживание. Более того, у путешественников есть возможность самостоятельно выразить свою благодарность экипажу – например, передать им коробку шоколадных конфет.

Смотрите видео: секреты профессии стюардессы

Ранее "Сегодня" писали, как стюардессы оценивают пассажиров в самолете. Кроме этого, бортпроводница рассказала, почему нельзя пить кофе и чай на борту авиалайнера.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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