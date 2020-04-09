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Какие поступки пассажиров на борту самолета восхищают стюардесс

Профессиональными секретами поделился неизвестный бортпроводник на платформе Reddit

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:25

На социальной платформе Reddit неизвестный бортпроводник развернул дискуссию, чтобы выяснить, как пассажирам нужно вести себя во время авиаперелета, чтобы понравиться стюардессам и вызвать к себя признательность и симпатию.

По его словам, в первую очередь речь идет о правильном использовании багажных полок – необходимо разместить свою сумку таким образом, чтобы крышка свободно закрывалась. "А если вы наткнетесь на закрытую полку, не открывайте ее – это не просто так. Даже если она пуста, – это, вероятно, потому, что бортпроводницы хотят уложить там свой багаж", – передает слова автора паста издание Express.

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Также член экипажа добавил, что не стоит ждать от стюардесс ничего взамен. В таком случае пассажир может рассчитывать на более качественное обслуживание. Более того, у путешественников есть возможность самостоятельно выразить свою благодарность экипажу – например, передать им коробку шоколадных конфет.

Смотрите видео: секреты профессии стюардессы

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Ранее "Сегодня" писали, как стюардессы оценивают пассажиров в самолете. Кроме этого, бортпроводница рассказала, почему нельзя пить кофе и чай на борту авиалайнера.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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