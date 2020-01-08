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Какие места в самолете считаются самыми безопасными

Благодаря правильному выбору места вы увеличиваете свои шансы выжить в авиакатастрофе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Места в хвосте самолета считаются самыми безопасными
Места в хвосте самолета считаются самыми безопасными
Фото: Depositphotos

В связи с авиакатастрофой, которая произошла утром 8 января в Иране, "Сегодня" решили напомнить вам, какие места в самолете считаются самыми безопасными.

Эксперты отмечают, что во время авиакатастроф хвост самолета остается целым, и, соответственно, у людей, которые находятся там, больше шансов выжить. В этой части лайнера нет топлива, а дверь для выхода находится очень близко.

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О крушении Boeing-737 смотрите в сюжете:

Видео: Reuters

Также следует помнить, что пассажиры, сидящие ближе всего к аварийным выходам, выходят первыми. Легче спастись и тем, чьи места расположены ближе к проходу.

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Чтобы определить наиболее безопасные места в самолете, рекомендуем ознакомиться со схемой, изображенной ниже.

Скриншот: turotvet.com

Ранее "Сегодня" подробно рассказывали вам, как вести себя при экстренной посадке самолета. Кроме этого, мы писали, что больше всего раздражает пассажиров самолетов.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: urotvet.com
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