Какие места в самолете считаются самыми безопасными
Благодаря правильному выбору места вы увеличиваете свои шансы выжить в авиакатастрофе
В связи с авиакатастрофой, которая произошла утром 8 января в Иране, "Сегодня" решили напомнить вам, какие места в самолете считаются самыми безопасными.
Эксперты отмечают, что во время авиакатастроф хвост самолета остается целым, и, соответственно, у людей, которые находятся там, больше шансов выжить. В этой части лайнера нет топлива, а дверь для выхода находится очень близко.
О крушении Boeing-737 смотрите в сюжете:
Также следует помнить, что пассажиры, сидящие ближе всего к аварийным выходам, выходят первыми. Легче спастись и тем, чьи места расположены ближе к проходу.
Чтобы определить наиболее безопасные места в самолете, рекомендуем ознакомиться со схемой, изображенной ниже.
Ранее "Сегодня" подробно рассказывали вам, как вести себя при экстренной посадке самолета. Кроме этого, мы писали, что больше всего раздражает пассажиров самолетов.
Все подробности в спецтеме Советы путешественникам
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