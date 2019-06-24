Какие страны мира самые гостеприимные: новый рейтинг

Эксперты попросили у респондентов сравнить прием в зарубежных странах с тем, который оказывается на родине

Таиланд считается самой гостеприимной страной Фото: Depositphotos

Американская компания интернет-бронирования отелей Booking.com на своем официальном сайте опубликовала рейтинг на основе результатов исследования самых гостеприимных стран мира. Так, на первом месте в списке оказался Таиланд. В тройку также вошли Индонезия и Мексика.

Индонезия Фото: Depositphotos

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Эксперты попросили сравнить прием в зарубежных странах с тем, который оказывается на родине. Примерно 85% из опрошенных 21,5 тысячи человек сошлись во мнении, что в Таиланде к туристам относятся радушнее всего. На втором месте рейтинга Индонезия с показателем 83%, на третьем – Мексика (77%). В пятерке также Тайвань и Индия (77% и 75% соответственно).

Мехико, Мексика Фото: Depositphotos

Booking.com – система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году, приобретена в 2005 году за 133 млн долларов американской компанией The Priceline Group, фокусирующейся на европейский рынок. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, Нидерланды. Сайт Booking.com доступен в 42 языковых версиях.

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