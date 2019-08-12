Жители каких стран мира оформили больше всего виз в Украину

Самыми активными пользователями электронных виз стали граждане Китая

Китайцы часто оформляют визы в Украину Фото: Depositphotos

В 2019 году больше всего украинские электронные визы оформляли граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии. В 2019 году МИД оформило более 20 тысяч электронных виз иностранцам. Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.



Самыми активными пользователями электронных виз стали граждане Китая (12125), Австралии (2368) и Саудовской Аравии (1787). Чаще всего украинские электронные визы оформляют с целью туризма (16839), деловых поездок (2355) и частных путешествий (618).

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Гражданам каких стран нужна электронная виза для посещения Украины.

Скриншот: mfa.gov.ua

Ранее "Сегодня" сообщали, что Канада может ввести электронные визы для украинцев. Кроме этого, мы писали, что правительство Шри-Ланки с 1 августа отменило плату за туристическую визу, позволяющую въезд в страну на 30 дней гражданам 48 государств.

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