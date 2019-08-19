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Какие вещи туристы чаще всего забывают в отеле: как вернуть пропажу

Узнайте, как можно вернуть вещи, которые вы случайно оставили в своем номере

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:41
Туристы часто забывают в номере свои вещи
Туристы часто забывают в номере свои вещи
Фото: Depositphotos

Туристы чаще всего забывают в отеле зарядные устройства, одежду, косметику, книги и сувениры. И если отсутствие всего этого в своем чемодане еще можно пережить, то вот с утерей документов, техники или ключей едва ли можно смириться. Но даже, если вы обнаружили, что потеряли в отеле что-то важное только по приезде домой, не стоит отчаиваться. Давайте разберемся, как можно вернуть вещи, которые вы случайно оставили в отеле. 

Если постоялец забыл что-то в отеле, в большинстве случаев администрация постарается принять сторону гостя и, возможно, даже проведет внутреннее расследование, если была утеряна особо ценная вещь. Например, проверит камеры наблюдения, чтобы понять, где посетитель мог лишиться пропажи. 

Смотрите видео: опасности украинских хостелов

Если администрация найдет пропажу, она непременно пришлет вам посылку с ней, вот только все расходы на это вам придется оплатить самостоятельно. И не забудьте сообщить в гостиницу о том, что вы что-то потеряли. Сами отели редко связываются с гостями в таких случаях.

К слову, если за вещью никто не обратился, вещь отдают либо тому, кто ее нашел, либо на благотворительность. 

Ранее "Сегодня" писали, почему в турецких отелях не размещают одиноких мужчин. Кроме этого, мы рассказывали, что в Украине могут закрыться около 80% хостелов

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Источник: Rambler.ru
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