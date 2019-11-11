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Какой путь проходит багаж пассажиров в аэропорту: интересное видео

Увлекательный ролик опубликовал на своем YouTube-канале блогер Джеб Брукс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:57
Раскрыт путь чемоданов после сдачи в аэропорту
Раскрыт путь чемоданов после сдачи в аэропорту
Фото: Pixabay

Что происходит с багажом в аэропорту после его сдачи на стойке регистрации, рассказал трэвел-блогер Джеб Брукс. Мужчина отправился в один из самых загруженных аэропортов в мире, который находится в Атланте (США), и спустился в подземный распределительный центр. Интересный ролик он опубликовал на своем YouTube-канале.

После регистрации на каждый чемодан крепится специальный код, который считывается RFID-сканером. Это позволяет сотрудникам авиакомпании следить за его перемещением и быстро перенаправить в другой самолет в случае ошибки. Затем чемоданы отправляются на ленту конвейера, по которой перемещается багаж до погрузки в самолет. Ее протяжность может достигать мили (1,6 километра). Если пассажир приезжает в аэропорт задолго до рейса, его сданный багаж будет храниться в холодильной камере, дожидаясь сумок попутчиков.

Смотрите видео: как надежно защитить свой багаж

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Работники аэропорта объяснили Бруксу, что перед погрузкой багажа в самолет они сверяют данные о количестве и весе чемоданов по бумажному отчету, чтобы убедиться, что ни один из них не затерялся в системе. Если общая масса всего багажа слишком мала, они компенсируют недостающие килограммы мешками с песком. После этого пассажиров допускают к посадке в авиалайнер.

Ранее "Сегодня" писали, как правильно сложить вещи в чемодане: советы и лайфхаки. Кроме этого, мы рассказывали о шести вещах, которые должны быть в чемодане каждого туриста.

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