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Каннибалы и река Оксиана: три места, увидеть которые под силу не каждому

Грэм Грин, Роберт Байрон и Робин Дэвидсон написали замечательные книги о своих поездках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58
Грэм Грин в своей книги описал Либерию
Грэм Грин в своей книги описал Либерию
Фото: Depositphotos

Каких-то пятьдесят лет назад путешествие – это был еще тот челлендж. Однако Грэму Грину, Роберту Байрону и Робине Дэвидсон удалось найти и показать миру те места, увидеть которые сможет далеко не каждый. Ниже – ТОП-3 книг об опасных путешествиях, сделавших их авторов знаменитыми.

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  • Грэм Грин "Путешествия без карты"

В этой книге Грэм Грин описывает личный опыт путешествий за пределы Европы. Почему он решил, что нужно посетить Либерию – страну, которая на американских картах в то время обозначалась белым пятном с ремаркой "каннибалы"? Эта поездка определила будущее Грина как писателя, а мы получили замечательную книгу с интересным описанием жизни этой страны, где с тех пор мало что изменилось.

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  • Роберт Байрон "Дорога в Оксиану"

Байрон – основатель жанра "тревел-литературы". С другом он отправился увидеть Оксиану – реку на границе современных Таджикистана, Афганистана и Узбекистана. Путешествие длилось целый год. Именно Байрон первым описал и сфотографировал много интересных мест, достопримечательностей и пейзажей Ближнего Востока.

  • Робин Дэвидсон "Путешествия никогда не кончаются"

В 25 лет Робин бросила университет, чтобы пересечь Австралию на верблюдах. Два года подготовки по дрессировке животных, четыре месяца обучения и шесть месяцев дороги. Писательница рассказывает, как она проехала 1700 миль через пустыню. Эта книга – реалистичный портрет Австралии. опасного и красивого континента.

Напомним, есть семь загадочных мест на планете, куда никогда не попадут туристы.

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Источник: telegram@promandry
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