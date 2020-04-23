Карантинный Амстердам: очереди в кофешоп без масок и лодки-призраки
Рассказываем о том, как столица Нидерландов переживает карантин
Новое атмосферное видео из цикла "Жизнь во время эпидемии" уже доступно к просмотру. На связи Амстердам. Герои нового выпуска – Женя Латышев с девушкой Кариной покажут, как сейчас выглядит столица Нидерландов.
Город не узнать: людей практически нет, лодки – словно призраки, велосипеды стоят без дела, и их даже перестали воровать. Как государство держится на плаву? Строгий ли карантин в городе? Как обстоят дела с кофешопами? Честно о ситуации — в новом видео.
Напомним, что Сегодня.Lifestyle вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком продолжают знакомить вас с жизнью городов сейчас, в моменте, когда мир атакует COVID-19.
Приятного просмотра!
Как живет Амстердам во время карантина – смотреть видео:
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Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.
#StayHome
Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.
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