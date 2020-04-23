Карантинный Амстердам: очереди в кофешоп без масок и лодки-призраки

Рассказываем о том, как столица Нидерландов переживает карантин

Новое атмосферное видео из цикла "Жизнь во время эпидемии" уже доступно к просмотру. На связи Амстердам. Герои нового выпуска – Женя Латышев с девушкой Кариной покажут, как сейчас выглядит столица Нидерландов.

Город не узнать: людей практически нет, лодки – словно призраки, велосипеды стоят без дела, и их даже перестали воровать. Как государство держится на плаву? Строгий ли карантин в городе? Как обстоят дела с кофешопами? Честно о ситуации — в новом видео.

Напомним, что Сегодня.Lifestyle вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком продолжают знакомить вас с жизнью городов сейчас, в моменте, когда мир атакует COVID-19.

Приятного просмотра!

Как живет Амстердам во время карантина – смотреть видео:

Видео: tripmydream.com

Смотрите также:

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.

#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться