Карнавал в Рио-де-Жанейро официально отменили из-за COVID-19

Каждый год на яркие шествия исполнителей самбы в Рио-де-Жанейро приезжают посмотреть более 2,1 млн туристов

Организаторы уличных карнавальных шествий в Рио-де-Жанейро официально объявили об отмене гуляний в 2021 году.

Они ссылаются на решение муниципальных властей. Позиция которых заключается в том, что проведение подобных мероприятий при отсутствии вакцины от коронавируса недопустимо. Об этом сообщает государственное агентство Agencia Brasil.

Бразильский карнавал — это событие общенационального масштаба. Праздничные мероприятия проходят в городах по всей стране. Однако самым известным и красочным является карнавал в Рио-де-Жанейро.

На это время жизнь бразильского города подчиняется расписанию костюмированных шествий и танцевальных шоу, из-за которых власти перекрывают центральные улицы и объявляют дополнительные выходные.

По традиции массовые парады проводятся на улицах города еще за несколько дней до официального начала праздника. Эти шествия называют "уличным карнавалом".

В 2020 году более 10,6 млн человек посетили продолжавшиеся без малого два месяца карнавальные гулянья в Рио-де-Жанейро. За это время мегаполис посетили 2,1 млн туристов, из которых почти четверть — иностранцы.

Напомним, на сегодня в Бразилии зарегистрировали 5 516 658 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: Чемпионат Исландии по футболу, а также Кубок страны досрочно завершены из-за новой волны пандемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться