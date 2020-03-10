Карта распространения коронавируса: названы самые опасные страны
На планете уже более 100 стран, где выявили коронавирус
На планете уже более 100 стран, где выявили коронавирус. Число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 114 тыс. человек. Об этом свидетельствуют статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).
По информации портала Gisanddata.maps.arcgis.com, в первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусной инфекцией входят: Китай (80 756), Италия (9172), Южная Корея (7513), Иран (7161) и Франция (1412).
Из-за сложившейся ситуации премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился расширить действие карантинных мер, включая ограничение публичных собраний и спортивных мероприятий, а также закрытие школ, на всю страну. Ранее карантин действовал только в северных регионах.
Украинка Катерина Звезда, которая проживает в Италии, рассказала на своей странице в Facebook, что многие итальянцы во время вспышки коронавируса продолжали жить обычной жизнью: пожимать руку при встрече, пить кофе в баре и читать утреннюю газету.
"Сейчас у нас забрали возможность это делать. За пересечение регионов – аресты и штрафы. Бунты в тюрьмах. Большая вероятность, что детей оставят в школах на второй год – у них просто не будет возможности догнать программу. Больницы переполнены, причем причина поступления зачастую далека от знаменитого вируса. Бесит, что спусковым крючком стала раздутая в СМИ паника", – написала Катерина.
К слову, в Италии число случаев с летальным исходом от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Количество инфицированных в настоящее время составляет 9172. Отмечается, что 724 человек полностью выздоровели.
Смотрите видео: как распространяется коронавирус в Италии
Чтобы обезопасить своих граждан от коронавируса, Израиль также вводит обязательный 14-дневный домашний карантин для всех прибывающих в страну. Как сообщили в посольстве Украины, ограничительные меры вводятся с 20:00 12 марта.
"Путешествующие в Израиль иностранцы могут получить разрешение на въезд в страну исключительно по возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель", – отметили в дипмиссии.
Таким образом, иностранные граждане должны будут сообщить сотрудникам израильской иммиграционной службы постоянный адрес своего пребывания в карантине. В противном случае им будет отказано в разрешении на въезд.
- Италия – 9172
- Франция – 1412
- Германия – 1176
- Испания – 1231
- Швейцария – 374
- Нидерланды – 321
- Великобритания – 321
- Швеция – 261
- Бельгия – 239
- Норвегия – 227
- Австрия – 131
- Дания – 90
- Греция – 84
- Исландия – 65
- Сан-Марино – 51
- Португалия – 39
- Чехия – 38
- Финляндия – 33
- Словения – 25
- Ирландия – 24
- Россия – 20
- Румыния, Польша – 17
- Грузия – 15
- Хорватия – 13
- Эстония – 10
- Венгрия – 9
- Словакия – 7
- Латвия, Беларусь – по 6
- Босния и Герцеговина, Люксембург – по 5
- Болгария, Северная Македония, Мальта – по 4
- Албания, Кипр, Сербия – по 2
- Литва, Монако, Лихтенштейн, Андорра, Ватикан, Молдова, Украина (город Черновцы) – по 1 случаю.
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