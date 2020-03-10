Карта распространения коронавируса: названы самые опасные страны

На планете уже более 100 стран, где выявили коронавирус

На планете уже более 100 стран, где выявили коронавирус. Число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 114 тыс. человек. Об этом свидетельствуют статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

По информации портала Gisanddata.maps.arcgis.com, в первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусной инфекцией входят: Китай (80 756), Италия (9172), Южная Корея (7513), Иран (7161) и Франция (1412).

Карта распространения коронавируса в Европе

Фото: Johns Hopkins CSSE

Из-за сложившейся ситуации премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился расширить действие карантинных мер, включая ограничение публичных собраний и спортивных мероприятий, а также закрытие школ, на всю страну. Ранее карантин действовал только в северных регионах.

Украинка Катерина Звезда, которая проживает в Италии, рассказала на своей странице в Facebook, что многие итальянцы во время вспышки коронавируса продолжали жить обычной жизнью: пожимать руку при встрече, пить кофе в баре и читать утреннюю газету.

В Италии карантин из-за коронавируса Фото: Depositphotos

"Сейчас у нас забрали возможность это делать. За пересечение регионов – аресты и штрафы. Бунты в тюрьмах. Большая вероятность, что детей оставят в школах на второй год – у них просто не будет возможности догнать программу. Больницы переполнены, причем причина поступления зачастую далека от знаменитого вируса. Бесит, что спусковым крючком стала раздутая в СМИ паника", – написала Катерина.

К слову, в Италии число случаев с летальным исходом от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Количество инфицированных в настоящее время составляет 9172. Отмечается, что 724 человек полностью выздоровели.

Смотрите видео: как распространяется коронавирус в Италии

Чтобы обезопасить своих граждан от коронавируса, Израиль также вводит обязательный 14-дневный домашний карантин для всех прибывающих в страну. Как сообщили в посольстве Украины, ограничительные меры вводятся с 20:00 12 марта.

"Путешествующие в Израиль иностранцы могут получить разрешение на въезд в страну исключительно по возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель", – отметили в дипмиссии.

Израиль вводит 14-дневный домашний карантин Фото: Depositphotos

Таким образом, иностранные граждане должны будут сообщить сотрудникам израильской иммиграционной службы постоянный адрес своего пребывания в карантине. В противном случае им будет отказано в разрешении на въезд.

Карта распространения коронавируса в Европе

Италия – 9172

Франция – 1412

Германия – 1176

Испания – 1231

Швейцария – 374

Нидерланды – 321

Великобритания – 321

Швеция – 261

Бельгия – 239

Норвегия – 227

Австрия – 131

Дания – 90

Греция – 84

Исландия – 65

Сан-Марино – 51

Португалия – 39

Чехия – 38

Финляндия – 33

Словения – 25

Ирландия – 24

Россия – 20

Румыния, Польша – 17

Грузия – 15

Хорватия – 13

Эстония – 10

Венгрия – 9

Словакия – 7

Латвия, Беларусь – по 6

Босния и Герцеговина, Люксембург – по 5

Болгария, Северная Македония, Мальта – по 4

Албания, Кипр, Сербия – по 2

Литва, Монако, Лихтенштейн, Андорра, Ватикан, Молдова, Украина (город Черновцы) – по 1 случаю.

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