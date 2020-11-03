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Чего не хватает Киеву, чтобы стать Лондоном: три проблемы по мнению архитектора-урбаниста

Сегодня, 14:00

В первой тройке Лондон, Нью-Йорк и Париж

Киев днях вошел в сотню лучших городов мира. Столица Украины заняла в рейтинге международных экспертов 87 место. Для сравнения, в прошлом году Киев был на 139 месте.

Чего не хватает нашей столице, чтобы стать первыми, как Лондон – разбиралась телеведущая Юлия Галушка в утреннем шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на канале "Украина 24".

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Телеведущая пообщалась с архитектором-урбанистом Андреем Яцентюком, который назвал ключевые моменты, которых нам не хватает, чтобы подняться выше в рейтинге.

По его словам, Киеву необходимо решить достаточно проблем, чтобы дотянуться до Лондона, который шесть лет подряд занимает первое место в рейтинге.

Для начала, у нас нет питьевой воды с крана, что за границей считается нормой, нет порядка в застройке города, много промзоны, которую можно было бы отдать под застройку и убрать подобные мертвые зоны, очистить тротуары от машин.

По словам Андрея, ранее подобные проблемы были и в Амстердаме, и в Париже, и в других европейских городах, но все это возможно решить.

Подробнее смотрите в сюжете:

Эксперты же, которые составляли ТОП-100 лучших городов мира, назвали Киев доброжелательной, творческой и тихой столицей, которая стремительно развивается. Они в восторге от архитектурных достопримечательностей нашего города. Но все же до Нью-Йорка или Парижа, которые заняли второе и третье место в рейтинге, пока далеко.

Ранее Киев попал в ТОП-10 самых грязных городов мира по качеству воздуха.

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Источник: Сегодня
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