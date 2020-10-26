Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Киев впервые попал в ТОП-100 лучших городов мира

Сегодня, 18:15

Столица Украины поднялась на 52 позиции, по сравнению с прошлым годом

Киев впервые попал в ТОП-100 лучших городов мира Worlds Best Cities и занял 87 место. Столица Украины значительно улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом: тогда Киев занял 139 ступеньку.

Киев назвали дружелюбным и творческим, а также тихой европейской столицей, которая находится на подъеме. "Этот город – живая энциклопедия славянской истории, которой 1500 лет, – такой же красочный и яркий, как национальный флаг", – отметили создатели рейтинга.

Киев
Киев
Фото: Depositphotos

Украинская столица в этом году заняла такую высокую позицию из-за своих достопримечательностей – Киево-Печерской лавры и Софийского собора, а также множества музеев, среди которых Национальный художественный музей и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Лучшим городом во всем мире был назван Лондон, на втором месте – Нью-Йорк, на третьем – Париж. В прошлом году эти города заняли такие же позиции. Также в ТОП-10 городов вошли Москва, Токио, Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Мадрид.

Ранее мы знакомили вас с ТОП-7 смотровых площадок и террас Киева с самым красивым видом. Также узнайте о самых "инстаграмных" местах Киева для стильных фото.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Киевский зоопарк приглашает всех желающих отпраздновать тыквенную неделю Новое место в Киеве. Чем впечатлит интерактивный "Музей науки" на ВДНХ Сколько стоит вызвать такси украинцу и иностранному туристу: эксперимент "Сегодня"
Киев путешествия киево-печерская лавра софия киевская достопримечательности
Реклама

Новости партнеров

Фигура жены Буяльского надолго останется в вашей памяти
Фигура жены Буяльского надолго останется в вашей памяти
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола

Популярные статьи

Сегодня, 10:57Fun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

Сегодня, 09:59Шоу-бизнес

Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики"

Сегодня, 09:00Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 26 октября: Девам нужно продумать образ на день, а Весам – перестать зацикливаться

Вчера, 23:52Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

Вчера, 20:25Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

Вчера, 16:18Шоу-бизнес

"Я забрал ее из Австралии": ведущий "Орла и решки" рассказал о романе с украинской моделью

Вчера, 14:40Стиль

Желтый свитер и широкие брюки: стильный образ Елены Зеленской на выборах

Вчера, 11:23Шоу-бизнес

Кристина Горняк показала, как встречала у себя дома детей Остапчука (фото)

Вчера, 10:49Стиль

Кейт Миддлтон дважды за месяц нарушила модный королевский протокол

Вчера, 08:59Events

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Вчера, 08:34Events

Переход на зимнее время-2020: сегодня украинцы перевели стрелки на 1 час назад

Вчера, 08:14Fun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что за праздник и что подарить

24 октябряFun

Шкиряка затроллили за селфи в обтягивающих лосинах. Он защищался как мог (фото)

24 октябряШоу-бизнес

Макгрегор, Дракула и заботливый отец: мы оценили участников "Холостячки" от 1 до 10

24 октябряШоу-бизнес

Давний знакомый, комики и свадебная машина: как прошел первый выпуск "Холостячки"

Новости партнеров

Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Главная красота итальянского фехтования. Без лишних слов
Главная красота итальянского фехтования. Без лишних слов
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Комаровский нашел необычный способ, как отличить covid-19 от ОРВИ
Комаровский нашел необычный способ, как отличить covid-19 от ОРВИ
Рецепт баклажанів "По-особливому"
Рецепт баклажанів "По-особливому"
Жена Павла Воли уколола Асмус, раскрыв подробности развода
Жена Павла Воли уколола Асмус, раскрыв подробности развода
Правильный завтрак — залог долголетия: что нужно есть каждое утро
Правильный завтрак — залог долголетия: что нужно есть каждое утро

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять