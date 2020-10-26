Киев впервые попал в ТОП-100 лучших городов мира

Столица Украины поднялась на 52 позиции, по сравнению с прошлым годом

Киев впервые попал в ТОП-100 лучших городов мира Worlds Best Cities и занял 87 место. Столица Украины значительно улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом: тогда Киев занял 139 ступеньку.

Киев назвали дружелюбным и творческим, а также тихой европейской столицей, которая находится на подъеме. "Этот город – живая энциклопедия славянской истории, которой 1500 лет, – такой же красочный и яркий, как национальный флаг", – отметили создатели рейтинга.

Киев Фото: Depositphotos

Украинская столица в этом году заняла такую высокую позицию из-за своих достопримечательностей – Киево-Печерской лавры и Софийского собора, а также множества музеев, среди которых Национальный художественный музей и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Лучшим городом во всем мире был назван Лондон, на втором месте – Нью-Йорк, на третьем – Париж. В прошлом году эти города заняли такие же позиции. Также в ТОП-10 городов вошли Москва, Токио, Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Мадрид.

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