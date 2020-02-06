Киевский клуб стал лучшим в Восточной Европе: как выглядит заведение

Открытая в 2012 году площадка стала лидером клубной культуры, пишет The Guardian

Клуб Closer Фото: Pre-party.com

Киевский клуб Closer назван лучшим в Восточной Европе по версии британской газеты The Guardian. Обозреватель издания отметил, что с самого своего открытия в 2012 году площадка стала лидером клубной культуры в регионе.

Журналист издания попал на "самую ожидаемую" вечеринку Masquerade, которая популяризирует атмосферу американского дома и детройскую музыку 90-х.

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"Closer – самый громкий ночной клуб Восточной Европы, а Masquerade – одна из самых ожидаемых ночей в году. К середине утра музыка внизу превращается в калейдоскоп американского хауса 90-х, вечного детройтского техно и кислотного электро и психоделического хауса – стилей, которые Close популяризует в украинской столице", – пишет автор статьи Крис Уильямс.

Клуб Closer Фото: Tripadvisor Клуб Closer Фото: Tripadvisor Клуб Closer Фото: Tripadvisor Клуб Closer Фото: Tripadvisor Клуб Closer Фото: Tripadvisor 1/5

Считается, что именно Closer позволил развивать электронную музыку в Украине. На старте вечеринки собирали 80 гостей, для которых выступали четыре диджея. Сегодня на сцене играют сотни новых артистов и популярных электронщиков. По словам руководителей клуба, в Closer нет определенной философии, он принимает всех.

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