Кипр без туристов: как остров выходит из карантина

Рассказываем о том, как остров Кипр переживает карантин

4 мая на Кипре началась первая фаза ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Ограничения будут сниматься правительством страны поэтапно. Соответственно, можно говорить и о возрождении туризма на популярном курорте.

Но пока что авиасообщение не возобновили и туристический сезон еще не начался, давайте виртуально посетим один из самых красивых островов и узнаем, как Кипр выходит из карантина. Мы с вами виртуально побываем в солнечных курортных городках Паралимни, Протарасе и Айя-Напе. Увидим, как выглядит знаменитый пляж Nissi Beach, который славится постоянными тусовками. Как же ты там без нас, чистейшее Средиземное море?

Прогулку по райскому острову устроит Дарья Дидух – организатор семейного досуга на Кипре. Приятного просмотра!

Как живет Кипр во время карантина – смотреть видео:

Видео: Сегодня

Отметим, что полноценного старта туристического сезона следует ждать не ранее 9 июня (третий этап снятия ограничений). Начиная с этой даты и вплоть до 13 июля свою деятельность должны возобновить отели, аэропорты, торговые центры, рестораны/кафе на открытом воздухе, театры, кинотеатры и спортивные центры.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком знакомили вас с жизнью городов и стран сейчас, когда мир атакует COVID-19.

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