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Кипр, Грузия и Греция: когда эти страны откроют границы для украинских туристов

Сегодня, 08:30

Рассказываем, что известно об открытии границ Грузии, Кипра, Греции и других стран Евросоюза

Украина находится в "красной" зоне по количеству заболевших коронавирусом. В связи с этим, для наших граждан все еще закрыты границы многих стран. Информация о действующих ограничениях на въезд/транзит размещена на интерактивной онлайн-карте от МИД.

Рассказываем, что известно об открытии границ Грузии, Кипра, Греции и других стран Евросоюза для украинских туристов.

Когда Кипр, Грузия и Греция откроют границы для украинцев
Когда Кипр, Грузия и Греция откроют границы для украинцев
Фото: Depositphotos

Кипр

Власти Кипра разделили другие страны на три категории, по количеству заболевших коронавирусом: A, B и C. Жители стран категорий A и B смогут посещать Кипр с 23 июля. Въезд для граждан стран категории C, в которую входит и Украина, закрыт.

Украинцы могут въехать на территорию Кипра из стран категории A и B при условии нахождения в указанных странах не менее 14 дней. Список стран можно посмотреть здесь. Категории будут еженедельно обновляются по решению Минздрава Кипра.

    Границы Кипра пока закрыты для украинцев
    Границы Кипра пока закрыты для украинцев
    Фото: Depositphotos

    Некоторые категории украинцев все же могут посетить страну. Это родственники первой степени родства лиц, легально проживающих или работающих в Республике Кипр (супруги, дети, родители) с целью воссоединения семьи.

    Регулярное авиасообщение между Кипром и Украиной пока не восстановлено.

    Грузия

    Граждане, что едут по делам бизнеса, смогут посетить Грузию
    Граждане, что едут по делам бизнеса, смогут посетить Грузию
    Фото: Depositphotos

    Право на въезд из Украины в Грузию имеют:

    • граждане, что едут по делам бизнеса по приглашению грузинских компаний. Таким людям нужно подать заявление на правительственном сайте и отбыть 14-дневный обязательный карантин в стране. Вместо этого можно каждые 72 часа проходить ПЦР-тестирование на COVID-19.
    • дипломаты и их семьи; участники гуманитарных миссий; и те, у кого один из членов семьи является гражданином Грузии.

    Также посетить Грузию могут украинцы, которые планируют прожить в стране как минимум шесть месяцев. Это приглашение рассчитано в первую очередь на фрилансеров и людей, которые работают дистанционно. Желающие должны подать заявку, дать предварительное согласие на 14-дневную самоизоляцию по прибытии, и приобрести страховой полис на полгода. Об этом сообщает Грузия Online.

    Регулярное международное авиасообщение в Грузии запрещено до сентября, действует пассажирское паромное сообщение Батуми – Черноморск (Украина).

    Греция

    Греция пока запрещает въезд украинским туристам
    Греция пока запрещает въезд украинским туристам
    Фото: Pixabay

    Въезд в Грецию для украинцев запрещен, за исключением граждан, которые имеют разрешение на проживание в Греции.

    При наличии оснований для въезда в Грецию, необходимо зарегистрировать свое намерение на официальном сайте и распечатать QR код – подтверждение, что является обязательным для пересечения границы. Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не более чем за 72 часа.

    Другие страны Евросоюза

    Как ранее заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью Сегодня, украинцам, скорее всего, не стоит ожидать открытия границ Евросоюза раньше осени. По ее словам, сейчас действует свобода передвижения внутри стран Шенгенской зоны, однако "когда речь идет о въезде на территорию ЕС из третьих стран, рекомендации Еврокомиссии очень жесткие".

    "Когда показатели заболеваемости снизятся, тогда будем говорить об открытии границ", – заявила Стефанишина.

    Украинцам не следует ожидать открытия границ Евросоюза раньше осени
    Украинцам не следует ожидать открытия границ Евросоюза раньше осени
    Фото: Depositphotos

    На данный момент посетить Евросоюз могут:

    • те, кто въезжают в ЕС с целью обучения;
    • члены семей граждан ЕС;
    • граждане, что путешествуют по территории ЕС транзитом;
    • сезонные работники, а также высококвалифицированные работники третьих стран, и моряки, которые направляются на корабль.

    Тем временем узнайте, стоит ли ехать в Турцию во время пандемии. И как теперь выглядит отдых по системе all inclusive в Египте.

    Ранее мы рассказывали, в какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года.

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