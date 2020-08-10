Кипр, Грузия и Греция: когда эти страны откроют границы для украинских туристов

Рассказываем, что известно об открытии границ Грузии, Кипра, Греции и других стран Евросоюза

Украина находится в "красной" зоне по количеству заболевших коронавирусом. В связи с этим, для наших граждан все еще закрыты границы многих стран. Информация о действующих ограничениях на въезд/транзит размещена на интерактивной онлайн-карте от МИД.

Рассказываем, что известно об открытии границ Грузии, Кипра, Греции и других стран Евросоюза для украинских туристов.

Когда Кипр, Грузия и Греция откроют границы для украинцев Фото: Depositphotos

Кипр

Власти Кипра разделили другие страны на три категории, по количеству заболевших коронавирусом: A, B и C. Жители стран категорий A и B смогут посещать Кипр с 23 июля. Въезд для граждан стран категории C, в которую входит и Украина, закрыт.

Украинцы могут въехать на территорию Кипра из стран категории A и B при условии нахождения в указанных странах не менее 14 дней. Список стран можно посмотреть здесь. Категории будут еженедельно обновляются по решению Минздрава Кипра.

Границы Кипра пока закрыты для украинцев Фото: Depositphotos

Некоторые категории украинцев все же могут посетить страну. Это родственники первой степени родства лиц, легально проживающих или работающих в Республике Кипр (супруги, дети, родители) с целью воссоединения семьи.

Регулярное авиасообщение между Кипром и Украиной пока не восстановлено.

Грузия

Граждане, что едут по делам бизнеса, смогут посетить Грузию Фото: Depositphotos

Право на въезд из Украины в Грузию имеют:

граждане, что едут по делам бизнеса по приглашению грузинских компаний. Таким людям нужно подать заявление на правительственном сайте и отбыть 14-дневный обязательный карантин в стране. Вместо этого можно каждые 72 часа проходить ПЦР-тестирование на COVID-19.

по приглашению грузинских компаний. Таким людям нужно подать заявление на правительственном сайте и отбыть 14-дневный обязательный карантин в стране. Вместо этого можно каждые 72 часа проходить ПЦР-тестирование на COVID-19. дипломаты и их семьи; участники гуманитарных миссий; и те, у кого один из членов семьи является гражданином Грузии.

Также посетить Грузию могут украинцы, которые планируют прожить в стране как минимум шесть месяцев. Это приглашение рассчитано в первую очередь на фрилансеров и людей, которые работают дистанционно. Желающие должны подать заявку, дать предварительное согласие на 14-дневную самоизоляцию по прибытии, и приобрести страховой полис на полгода. Об этом сообщает Грузия Online.

Регулярное международное авиасообщение в Грузии запрещено до сентября, действует пассажирское паромное сообщение Батуми – Черноморск (Украина).

Греция

Греция пока запрещает въезд украинским туристам Фото: Pixabay

Въезд в Грецию для украинцев запрещен, за исключением граждан, которые имеют разрешение на проживание в Греции.

При наличии оснований для въезда в Грецию, необходимо зарегистрировать свое намерение на официальном сайте и распечатать QR код – подтверждение, что является обязательным для пересечения границы. Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не более чем за 72 часа.

Другие страны Евросоюза

Как ранее заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью Сегодня, украинцам, скорее всего, не стоит ожидать открытия границ Евросоюза раньше осени. По ее словам, сейчас действует свобода передвижения внутри стран Шенгенской зоны, однако "когда речь идет о въезде на территорию ЕС из третьих стран, рекомендации Еврокомиссии очень жесткие".

"Когда показатели заболеваемости снизятся, тогда будем говорить об открытии границ", – заявила Стефанишина.

Украинцам не следует ожидать открытия границ Евросоюза раньше осени Фото: Depositphotos

На данный момент посетить Евросоюз могут:

те, кто въезжают в ЕС с целью обучения;

члены семей граждан ЕС;

граждане, что путешествуют по территории ЕС транзитом;

сезонные работники, а также высококвалифицированные работники третьих стран, и моряки, которые направляются на корабль.

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