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Кипр ужесточил условия въезда для граждан Украины

27 августа, 18:33

Посетить остров могут только некоторые категории граждан нашей страны

Кипр снова отнес Украину в категорию стран "высокого риска" COVID-19. Это означает, что посетить остров могут только некоторые категории граждан нашей страны, а путешествие на остров с целью туризма — все еще не разрешены. Об этом сообщает Avianews со ссылкой на бюллетень информационного офиса Министерства внутренних дел Кипра.

Вместе с Украиной в список стран категории C попали Болгария, Франция, Хорватия, Румыния, Испания, Черногория, Египет, ОАЭ, Израиль, и другие страны. Напомним, что ранее власти Кипра разделили другие страны на три категории по количеству заболевших коронавирусом: A, B и C. Жители стран категорий A и B могут посещать Кипр, а въезд для граждан стран категории C, в которую сейчас входит Украина, закрыт.

Кипр снова ограничил въезд для украинцев
Кипр снова ограничил въезд для украинцев
Фото: Depositphotos

Вместе с тем, украинцы могут въехать на территорию Кипра из стран категории A и B при условии нахождения в указанных государствах не менее 14 дней. Список стран можно посмотреть здесь. Категории еженедельно обновляются по решению Минздрава Кипра.

Также посетить страну могут украинцы, являющиеся родственниками первой степени родства лиц, легально проживающих или работающих в Республике Кипр (супруги, дети, родители) с целью воссоединения семьи, и лица, которым разрешен въезд по Венской конвенции, или если они имеют специальное разрешение на въезд на Кипр.

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Все, кто въезжает на Кипр из стран категории C, должны предоставить негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до въезда на остров, и пройти двухнедельную самоизоляцию. После этого прибывшие должны снова сдать ПЦР-тест за свой счет и отправить его результаты на электронную почту Минздрава Кипра – monada@mphs.moh.gov.cy.

Правила вступают в силу с 28 августа 2020 года.

Регулярное авиасообщение между Кипром и Украиной пока не восстановлено.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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