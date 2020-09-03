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От 535 долларов за гектар в год: Китай сдает в аренду необитаемые острова

Сегодня, 13:15

Туризм и развлечения являются наиболее популярными целями для аренды островов

В северо-восточной провинции Китая Ляонин находятся сотни живописных необитаемых островов. Теперь их можно арендовать, передают CNN.

Цена стартует от 535 долларов за гектар в год, но может доходить и до 3,5 миллионов долларов в год за гектар. Стоимость аренды зависит от нескольких факторов, в том числе от того, для каких целей будет использоваться остров.


Китай сдает в аренду сотни необитаемых островов
Китай сдает в аренду сотни необитаемых островов
Фото: CNN

В Ляонине находится самое большое количество островов в северном Китае – всего 633 острова, из которых 44 населены, а остальные 589 пустуют. Хотя некоторые острова расположены у побережья Желтого моря, многие из них разбросаны вдоль реки Ялу, что отделяет провинцию от Северной Кореи.

На острове нельзя будет заниматься рекультивацией или другим видом освоения земель. Острова можно использовать для туризма, сельского хозяйства, рыбной ловли, а также создания возобновляемых источников энергии или других целей. Существует девять возможных категорий использования, каждая — с разной ценой.

Туризм и развлечения являются наиболее популярными целями для аренды островов.

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Потенциальные арендаторы должны пройти долгий и строгий процесс подачи заявки: предоставить отчет о будущем использовании и развитии острова, а также о соблюдении экологических норм. Только после тщательного рассмотрения арендаторы утверждаются и "получают ключи" от своего нового необитаемого острова.

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