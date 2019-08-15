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Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"

Турция берет курс на качественного туриста, который способен потратить не менее одной тысячи долларов за визит

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:51
Систему "все включено" в Турции могут ограничить
Систему "все включено" в Турции могут ограничить
Фото: Depositphotos

Министерство туризма и культуры Турции получило письмо от Торгово-промышленной палаты Манагавта с просьбой изменить стандарты "all inclusive" и определить районы, в которых работа отелей в этом формате не будет наносить ущерб другому бизнесу. В письме напомнили о том, что Турция взяла курс на качественного туриста, который способен потратить не менее одной тысячи долларов за визит. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

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Члены палаты заявили, что система "все включено" отрицательно влияет на их бизнес, так как туристы не выходят из отелей и не тратят деньги в местных ресторанах, магазинах, а также не путешествуют по стране. Кроме того, они считают, что пересмотр стандартов "все включено" позволит честно конкурировать продавцам и отелям за деньги клиентов. 

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Ремесленники курорта Аланьи придерживаются аналогичного мнения: президент местной палаты торговцев и ремесленников Нури Демир констатировал, что "отели пусты, магазины стоят пустыми". Многие продавцы брали кредиты для того, чтобы открыть магазины к сезону, но заемные деньги из-за отсутствия доходов им отдавать было не с чего. Торговцы города выступают за более кардинальные изменения и требуют полного запрета системы all inclusive в центре города. По словам эксперта, расходы сектора торговли выросли на 20% по сравнению с 2018 годом.

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