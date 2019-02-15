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Крошечная кофейня украинца признана одной из лучших в Европе

Напитки в заведении подают через небольшое окно

Владимир Грисюк
Сегодня, 21:09
Кофешоп Fenstercafe Фото: Big 7 Travel
Кофешоп Fenstercafe
Фото: Big 7 Travel

Небольшой кофешоп Fenstercafe украинца Александра Ямкового в Вене (Австрия) попал в рейтинг 50-ти лучших кофеен Европы по версии популярного туристического сайта Big 7 Travel.

"Fenstercafe – это, наверное, самое милое маленькое кофейное окно в мире, находящейся в небольшом переулке. Владелец этого заведения умен и талантлив. Как мы знаем, хороших вещей всегда немного", – комментируют авторы рейтинга Big 7 Travel.

В миниатюрном кофешопе Александра Ямкового напитки подают через небольшое окно, а внутри помещается только бариста.

"Когда-то давно львовянин Юрий Кульчицкий научил венцев пить кофе. А сейчас украинец Александр Ямковой, барист от Бога, заботится о том, чтобы венцы пили только лучший кофе. Поздравляем Александра с очередным признанием: его Fenstercafe (Fleischmarkt, 9) попало в список лучших кофеен Европы", – пишет на своей Facebook-странице Посольство Украины в Австрии.

Ранее мы также сообщали о заведении Alux Caverna Restaurant Lounge в Мехико, которое расположено в пещере, возраст которой насчитывает 10 тысяч лет. Кроме этого, сообщалось об американском ресторане, в котором подают самые отвратительные блюда в мире, включая ферментированное мясо акулы, салат с летучей мышью и сыр с личинками.

Смотрите видео: необычная традиция прославила бар в Бельгии

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Источник: Сегодня
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