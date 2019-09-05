Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куала-Лумпур: тайны мегаполиса, стоимость жизни и быт

Известный путешественник Андрей Буренок в совместном спецпроекте с Сегодня.Lifestyle рассказывает о городах глазами людей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:19

Основатель и СЕО сервиса выгодных путешествий TripMyDream Андрей Буренок в совместном спецпроекте с Сегодня.Lifestyle делится впечатлениями о столице Малайзии — Куала-Лумпуре. С историей и культурой этого города, традициями местных жителей, едой, ценами на жизнь и особенностями систем образования Андрея познакомили героини тревел-шоу "Экспаты".

Продолжение смотрите на YouTube-канале Andrey Burenok
Видео: tripmydream.com

Куала-Лумпур: город разнообразия

Это страна, которой всего 160 лет, но она создала и развила себя самостоятельно, сумев соединить разные национальности и обеспечить комфортные условия для их сосуществования. Малайзия — яркий пример разнообразия. В Куала-Лумпуре малазийцы — это и малайцы, и малайские индусы, и малайские китайцы. Но именно малайцы получают сильную поддержку государства: у них больше шансов на бесплатное высшее образование, а также почти нет проблем с поиском работы.

Читайте также:
Неоднозначный Пекин: чем поражает Поднебесная

Куала-Лумпур: стоимость жизни и быт

Первое, что бросается в глаза в Куала-Лумпуре и действительно поражает — то, как малазийцы чтят традиции. Вместо того, чтобы продать участки земли в центре малазийской столицы за баснословные деньги, они продолжают жить в традиционных деревянных одноэтажных домах на сваях, соседствуя с самыми высокими в мире башнями-близнецами Петронас.

Куала-Лумпур — не густонаселенный город. Это связано со стоимостью жилья и коммунальных услуг: в самом городе стоимость аренды квартиры доходит до тысячи долларов, а в пригороде цена снижается в 2-3 раза. Это же касается и коммунальных услуг — разница в стоимости может достигать 4 раз.

Куала-Лумпур
Куала-Лумпур
Фото: tripmydream.com

Для нормальной жизни в Малайзии экспату нужно получать около 1500 долларов, а местному достаточно и 800-1000 долларов (это средний уровень зарплат, но в стране большой разрыв между бедными и богатыми). Для детей экспатов обучение и в садике, и в школе — платное. Так, триместр в детском саду обходится в 1000 долларов, а обучение в престижной частной школе — в 21 тыс. долларов в год.

Куала-Лумпур: Америка в джунглях

Малайзия — это Америка в джунглях. Здесь очень много дорог и мало пешеходных зон и переходов, а лето длится 365 дней в году. Поэтому малазийцы мало гуляют по улицам, проводя время либо в торговых центрах, либо в кафе. Шоппинг и еда — любимые хобби.

Куала-Лумпур
Куала-Лумпур
Фото: tripmydream.com

Куала-Лумпур — гурманская столица Азии. Для малазийцев прием пищи — это общение с близкими, досуг и удовольствие. Малазийцы едят не три раза в день, как привыкли мы, а пять-шесть раз, часто совмещая обед и встречи с семьей или друзьями. Стрит-фуд в Куала-Лумпуре, кстати, абсолютно безопасный с точки зрения санитарных норм.

Куала-Лумпур — город разнообразия. Он стоит того, чтобы приехать сюда хоть на несколько дней и окунуться в местный колорит.

В тревел-шоу "Экспаты" на YouTube-канале Andrey Burenok вы увидите города глазами людей, переехавших туда жить. В каждом выпуске Андрей знакомит с менталитетом местных, передает атмосферу, пробует все на вкус, щупает, впитывает, рассказывает, куда нужно сходить, а куда – не стоит. Подписывайтесь также на телеграм-канал TripMyDream, чтобы не упустить выгодное путешествие.

Напомним, ранее мы рассказывали, как по туристу узнать, откуда он.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Куда поехать в сентябре за границу: европейские туры 10 самых древних городов в мире: как они выглядят сейчас Самые безопасные города мира: опубликован рейтинг
Малайзия путешествия Куала-Лумпур экспаты Андрей Буренок
Источник: tripmydream.com
Реклама

Новости партнеров

Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Моченые помидоры в кастрюле на зиму
Моченые помидоры в кастрюле на зиму

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Сегодня, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 11:45Техно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

Вчера, 11:03Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

Вчера, 10:02Fun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

Вчера, 09:31Техно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

Вчера, 09:14Афиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

Вчера, 08:04Fun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

3 сентябряWellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

3 сентябряFun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

Новости партнеров

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Картошка и вермишель: два ингредиента и ужин готов за 5 минут
Картошка и вермишель: два ингредиента и ужин готов за 5 минут
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)
Новые тренды в маникюре и педикюре: идеи летнего дизайна (фото)
Вкусный шашлык из курицы в меду
Вкусный шашлык из курицы в меду