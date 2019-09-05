Куала-Лумпур: тайны мегаполиса, стоимость жизни и быт

Известный путешественник Андрей Буренок в совместном спецпроекте с Сегодня.Lifestyle рассказывает о городах глазами людей

Основатель и СЕО сервиса выгодных путешествий TripMyDream Андрей Буренок в совместном спецпроекте с Сегодня.Lifestyle делится впечатлениями о столице Малайзии — Куала-Лумпуре. С историей и культурой этого города, традициями местных жителей, едой, ценами на жизнь и особенностями систем образования Андрея познакомили героини тревел-шоу "Экспаты".

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Куала-Лумпур: город разнообразия

Это страна, которой всего 160 лет, но она создала и развила себя самостоятельно, сумев соединить разные национальности и обеспечить комфортные условия для их сосуществования. Малайзия — яркий пример разнообразия. В Куала-Лумпуре малазийцы — это и малайцы, и малайские индусы, и малайские китайцы. Но именно малайцы получают сильную поддержку государства: у них больше шансов на бесплатное высшее образование, а также почти нет проблем с поиском работы.

Куала-Лумпур: стоимость жизни и быт

Первое, что бросается в глаза в Куала-Лумпуре и действительно поражает — то, как малазийцы чтят традиции. Вместо того, чтобы продать участки земли в центре малазийской столицы за баснословные деньги, они продолжают жить в традиционных деревянных одноэтажных домах на сваях, соседствуя с самыми высокими в мире башнями-близнецами Петронас.

Куала-Лумпур — не густонаселенный город. Это связано со стоимостью жилья и коммунальных услуг: в самом городе стоимость аренды квартиры доходит до тысячи долларов, а в пригороде цена снижается в 2-3 раза. Это же касается и коммунальных услуг — разница в стоимости может достигать 4 раз.

Куала-Лумпур Фото: tripmydream.com

Для нормальной жизни в Малайзии экспату нужно получать около 1500 долларов, а местному достаточно и 800-1000 долларов (это средний уровень зарплат, но в стране большой разрыв между бедными и богатыми). Для детей экспатов обучение и в садике, и в школе — платное. Так, триместр в детском саду обходится в 1000 долларов, а обучение в престижной частной школе — в 21 тыс. долларов в год.

Куала-Лумпур: Америка в джунглях

Малайзия — это Америка в джунглях. Здесь очень много дорог и мало пешеходных зон и переходов, а лето длится 365 дней в году. Поэтому малазийцы мало гуляют по улицам, проводя время либо в торговых центрах, либо в кафе. Шоппинг и еда — любимые хобби.

Куала-Лумпур Фото: tripmydream.com

Куала-Лумпур — гурманская столица Азии. Для малазийцев прием пищи — это общение с близкими, досуг и удовольствие. Малазийцы едят не три раза в день, как привыкли мы, а пять-шесть раз, часто совмещая обед и встречи с семьей или друзьями. Стрит-фуд в Куала-Лумпуре, кстати, абсолютно безопасный с точки зрения санитарных норм.

Куала-Лумпур — город разнообразия. Он стоит того, чтобы приехать сюда хоть на несколько дней и окунуться в местный колорит.

В тревел-шоу "Экспаты" на YouTube-канале Andrey Burenok вы увидите города глазами людей, переехавших туда жить. В каждом выпуске Андрей знакомит с менталитетом местных, передает атмосферу, пробует все на вкус, щупает, впитывает, рассказывает, куда нужно сходить, а куда – не стоит. Подписывайтесь также на телеграм-канал TripMyDream, чтобы не упустить выгодное путешествие.

Напомним, ранее мы рассказывали, как по туристу узнать, откуда он.

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