Куда ездят в путешествие туристы из разных стран мира

Появились результаты рейтинга Global Destination Cities Index: Origins (GDCI)

Американцы чаще всего ездят в Мексику Фото: Depositphotos

Эксперты Mastercard составили ежегодный рейтинг самых популярных направлений среди путешественников из разных стран мира. Согласно данным, поданным на официальном сайте компании, в рамках Global Destination Cities Index: Origins (GDCI) анализировались поездки жителей США, материкового Китая, Германии, Великобритании, Франции, Южной Кореи, Японии, Канады, Российской Федерации и Тайваня.

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Самыми популярными направлениями у американцев стали мексиканский Канкун, канадский Торонто и британский Лондон. У китайцев – Бангкок (Таиланд), Сеул (Южная Корея) и Токио (Япония), а у немцев – Пальма-де-Мальорка (Испания), Париж (Франция) и Дублин (Ирландия).

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Глобальный индекс Global Destination Cities Index: Origins (GDCI) оценивает 200 городов мира на основе общего числа прибывающих иностранных гостей, останавливающихся на ночь, их расходов в городах назначения, а также предоставляет прогнозы роста числа туристов.

Ранее "Сегодня" опубликовали рейтинг самых популярных среди путешественников стран мира. Кроме того, мы рассказывали, куда поехать в августе 2019 за границу: интересные туры.

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