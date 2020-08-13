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Уик-энд на море: советуем чистые и спокойные курорты

Сегодня, 20:03

Подборка отличных курортов, где можно покупаться в чистом море и насладиться природой и тишиной

Если у вас нет возможности взять полноценный отпуск, даже несколько дней на море помогут отдохнуть душой и набраться сил. Сегодня.Lifestyle предлагает вам подборку чистых и спокойных украинских курортов на берегу Черного и Азовского моря.

Приморск

Приморск
Приморск
Фото: instagram.com/azov_life/

Приморск – это небольшой курортный город в Запорожской области, находящийся в двух километрах от берега Азовского моря. Тут понравится любителям спокойного и размеренного отдыха, поскольку развлечений здесь не очень много. Зато в Приморске расположены мелководные пляжи с теплой водой и чистым золотистым песком. За более активными развлечениями можно поехать в Бердянск, который находится в 26 км от курорта.

Геническ

Геническ
Геническ
Фото: unsplash.com

Геническ – город в Херсонской области и один из лучших азовских курортов Украины. Вход в море здесь очень пологий, а линия заглубления достаточно протяженная. Рядом с Геническом находится несколько соленых озер, на которые отдыхающие приезжают для оздоровления. Одно из озер, Сиваш, летом приобретает ярко-розовый цвет, поэтому в этом месте можно сделать отличную фотосессию.

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Очаков

Очаков
Очаков
Фото: PxHere

Очаков – город на берегу Черного моря в Николаевской области. Это климатический курорт с богатыми ресурсами минеральных вод, а также разнообразием лечебных грязей. Чистые песчаные пляжи с пологим дном и расположены вдоль всего Черноморского побережья. В Очакове можно насладиться красотой песчаных кос, живописных обрывов, мелководных заливов, и озер.

Курортное

Курортное
Курортное
Фото: pexels

Поселок Курортное – уютный уголок в 80 км от Одессы, расположенный в экологически чистом районе на побережье Черного моря и Будакского лимана. Здесь на отдыхающих ждет чистое и ласковое море, тишина и спокойствие. Также тут просто потрясающие пейзажи. В 50 км от курорта находится древний город Белгород-Днестровский, который стоит посетить, чтобы увидеть Аккерманскую крепость.

Скадовск

Скадовск
Скадовск
Фото: Depositphotos

Скадовск – курорт на Черном море в Херсонской области. Пляжный отдых здесь часто совмещают с полезными для здоровья процедурами. В Скадовске расположено более 100 оздоровительных комплексов — как детских, так и взрослых. Погода летом на этом курорте привычно жаркая, а вода и воздух залива считаются очень благоприятными для человека. Преимущественно сюда приезжают семьи с детьми.

Если собираетесь в отпуск, вам будет полезно узнать, что взять с собой на море: список необходимых вещей. Также узнайте о самых популярных пляжах Одессы.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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