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Куда поехать 8 Марта в Украине: ТОП интересных уголков страны

Чтобы праздник был незабываемым, предлагаем красочные места Украины, куда можно отправиться на 8 марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:19
Куда поехать на 8 марта в Украине
Куда поехать на 8 марта в Украине
Фото: Depositphotos

До женского праздника 8 Марта осталось совсем немного времени и нужно определяться, куда бы вы хотели поехать в этот день. Чтобы облегчить вам задачу, сайт "Сегодня" предлагает несколько красочных уголков нашей страны, куда можно поехать на 8 Марта.

Куда поехать 8 Марта в Украине: романтичный Каменец-Подольский

Не зря же этот город называют городом романтики и любви. Где же, как не в старинной крепости, можно почувствовать всю силу красоты и истинных чувств ? Это одно из самых романтических мест, куда так стремятся влюбленные парочки. Город вас приятно удивит и точно подарит замечательные воспоминания. Кроме того, туда можно добраться как на поезде или автобусе, так и на машине. 

Где отпраздновать 8 Марта: Одесса – жемчужина у моря!

Одесса только-только просыпается после тяжелых зимних дней, а весеннее море – волнуется. Здесь вы найдете все, что вам нужно для уикэнда – вкусная еда, длительные прогулки по городу, мартовское море и интересные экскурсии.

Куда поехать на 8 Марта: весенний Львов

На 8 Марта, конечно, в центре города будет не протолкнуться, но в этом тоже есть своя прелесть. Весеннее солнышко, мартовские коты во двориках, ярмарки и музыка, которая льется с разных уголков города. Все это понравится вам, и вы сможете отлично провести время. Экскурсии в любую точку города также придадут особого окраса вашему настроению.

Куда поехать 8 Марта в Украине: красочное село Мигея 

Село Мигея в Николаевской области еще называют "маленькой Швейцарией" за схожие пейзажи и природу. Здесь и правда невероятно красиво. Если вы люите отдых на природе, активный день, сплавы на байдарках – скорее планируйте поездку в Мигею. Тут есть все эти виды водных развлечений и активного отдыха. Кроме этого, тут есть и радоновое озеро, в которое со скал прыгают туристы.

Напомним, 8 марта отмечается всем известный красивый, нежный, весенний женский праздник, наполненный солнцем, цветами, поздравлениями и вниманием мужчин к представительницам прекрасного пола.

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Источник: Сегодня
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