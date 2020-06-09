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Куда поехать летом: 20 безопасных направлений в Европе

Сегодня, 17:33

Многие страны начинают открывать границы для туристов

Европейские страны начинают ослаблять карантинные ограничения для иностранцев. В Греции открывают границы с 1 июля, в том числе и для украинцев, а в Грузию можно будет попасть только при наличии медицинской справки о тесте на коронавирус.

Далее в материале узнайте, куда полететь этим летом в Европе и где безопасно отдохнуть в 2020 году.

Пока ожидаем возобновления транспортного сообщения, посмотрите наш материал 6 летних маршрутов по западной Украине. Сегодня.Lifestyle также писали о новых правилах для туристов в условиях пандемии.

Где безопасно отдохнуть летом в Европе
Где безопасно отдохнуть летом в Европе
Фото: Pinterest

Сайт European Best Destinations составил рейтинг стран на основе лучших мер безопасности в жилых помещениях, ресторанах и культурных памятниках, магазинах и других помещениях. В список вошли 20 стран, которые мы перечислили ниже.

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В ТОПе лучших направлений для туризма 2020 года в условиях пандемии также учитывались места расположения больниц в городах и количество мест для госпитализации.

Список безопасных стран для путешествий летом 2020 года

  1. Тбилиси (Грузия)
  2. Корфу (Греция)
  3. Цавтат (Хорватия)
  4. Азорские острова (Португалия)
  5. Превеза (Греция)
  6. Алентежу (Португалия)
  7. Батуми (Грузия)
  8. Загреб (Хорватия)
  9. Алгарве (Португалия)
  10. Сибиу (Румыния)
  11. Котор (Черногория)
  12. Риека (Хорватия)
  13. Варшава (Польша)
  14. Вена (Австрия)
  15. Бохинь (Словения)
  16. Мальта
  17. Гданьск (Польша)
  18. Вильнюс (Литва)
  19. Рига (Латвия)
  20. Дикая тайга (Финляндия)

О перспектива туризма после карантина смотрите в сюжете:

Тем временем, в пятницу, 5 мая, в МОЗ анонсировали, что в областях Украины, где будет положительная эпидемическая ситуация, с 10 июня смогут открыться гостиницы и санатории.

Ранее также сообщалось о новых правилах авиаперевозок. Читайте в материале, что изменится во время регистрации пассажиров на рейс.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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