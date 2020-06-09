Куда поехать летом: 20 безопасных направлений в Европе
Многие страны начинают открывать границы для туристов
Европейские страны начинают ослаблять карантинные ограничения для иностранцев. В Греции открывают границы с 1 июля, в том числе и для украинцев, а в Грузию можно будет попасть только при наличии медицинской справки о тесте на коронавирус.
Далее в материале узнайте, куда полететь этим летом в Европе и где безопасно отдохнуть в 2020 году.
Пока ожидаем возобновления транспортного сообщения, посмотрите наш материал 6 летних маршрутов по западной Украине. Сегодня.Lifestyle также писали о новых правилах для туристов в условиях пандемии.
Сайт European Best Destinations составил рейтинг стран на основе лучших мер безопасности в жилых помещениях, ресторанах и культурных памятниках, магазинах и других помещениях. В список вошли 20 стран, которые мы перечислили ниже.
В ТОПе лучших направлений для туризма 2020 года в условиях пандемии также учитывались места расположения больниц в городах и количество мест для госпитализации.
- Тбилиси (Грузия)
- Корфу (Греция)
- Цавтат (Хорватия)
- Азорские острова (Португалия)
- Превеза (Греция)
- Алентежу (Португалия)
- Батуми (Грузия)
- Загреб (Хорватия)
- Алгарве (Португалия)
- Сибиу (Румыния)
- Котор (Черногория)
- Риека (Хорватия)
- Варшава (Польша)
- Вена (Австрия)
- Бохинь (Словения)
- Мальта
- Гданьск (Польша)
- Вильнюс (Литва)
- Рига (Латвия)
- Дикая тайга (Финляндия)
О перспектива туризма после карантина смотрите в сюжете:
Тем временем, в пятницу, 5 мая, в МОЗ анонсировали, что в областях Украины, где будет положительная эпидемическая ситуация, с 10 июня смогут открыться гостиницы и санатории.
Ранее также сообщалось о новых правилах авиаперевозок. Читайте в материале, что изменится во время регистрации пассажиров на рейс.
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