Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда поехать летом 2019: пять самых интересных фестивалей

Очень интересные мероприятия пройдут этим летом в Чехии, Венгрии, Дании, Швейцарии, а также в Канаде

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:01
Летом 2019 пройдет много интересных мероприятий
Летом 2019 пройдет много интересных мероприятий
Фото: Depositphotos

Этим летом в разных городах мира пройдут масштабные и очень интересные фестивали. Если вы запланировали отпуск, но еще не определились, куда можно поехать за границу в июле 2019, советуем самые лучшие направления для культурного отдыха. 

Смотрите видео: реально ли построить отношения после курортного романа

Прага, Чехия

18-21 июля состоится 13-й по счету крупнейший в Центральной Европе фестиваль народных танцев – Дни фольклора в Праге.

Прага, Чехия
Прага, Чехия
Фото: Depositphotos

В 2019 году в нем принимают участие любительские танцевальные и музыкальные коллективы из Украины, Чехии, Польши, Словении, Балканских стран. Бесплатные выступления ансамблей происходят по всему городу. 

Будапешт, Венгрия

7-13 августа в столице Венгрии проходит один из самых известных фестивалей Европы – Sziget.

Будапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия
Фото: Depositphotos

27-й Sziget с хедлайнерами Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix і The National станет самым большим и лучшим за все годы. Кроме красивой музыки разных направлений и жанров, здесь можно просмотреть кинофильмы на свежем воздухе, посетить художественные галереи и современный арт-инсталляции, принять участие в разнообразных развлекательных программах, благотворительных акциях и эко-флешмобах.

Фарерские острова, Дания

Это вулканические острова, соединенные между собой туннелями, паромами, дамбами и мостами. Именно здесь с 11 по 13 июля в приморской деревне Гота пройдет ежегодный музыкальный фестиваль G! Festival.

Фарерские острова, Дания
Фарерские острова, Дания
Фото: Depositphotos

В 2019 году хэдлайнерами станут Fat Boy Slim, датчане Phlake, модный британец Льюис Капальди. На фестивале выступят музыканты широкого спектра стилей из Исландии, Швеции и пр.

Квебек, Канада

Летний фестиваль в Квебеке пройдет с 5 по 15 июля. Он известен своим эклектичным подходом к отбору музыки.

Квебек, Канада
Квебек, Канада
Фото: Depositphotos

В 2019 году участники варьируются от The Weeknd и Neil Young до The Chainsmokers и Dave Matthews Band.

Веве, Швейцария

Если вы любите дегустировать качественные вина, то лучшим местом для вас этим летом станет винный фестиваль – Fête des Vignerons, который стартует 18 июля и продлится три недели.

Веве, Швейцария
Веве, Швейцария
Фото: Depositphotos

Принимает мероприятие фешенебельный курортный городок на берегу Женевского озера – Веве. 

Кроме дегустации вин, в программе живая музыка, костюмированные вечеринки, парады и семейные мероприятия. Церемония открытия продлится три с половиной часа. 

Ранее "Сегодня" рассказывали, куда можно поехать в июне в Украине. Кроме этого, мы писали о лучшем курорте, городе и пляже в Европе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Карпатах прошел 50-й фестиваль "Полонинське літо": появились яркие фото Куда пойти в Киеве: самые яркие летние фестивали и выставки под открытым небом Гонки, ретро-байки и даже свадьбы: в Черкасской области прошел масштабный мотофестиваль Эпатажная украинская группа выступит на Sziget 2019
туризм видео фестиваль путешествия куда поехать
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как сейчас выглядит звезда «Трудного ребенка» Майкл Оливер
Как сейчас выглядит звезда «Трудного ребенка» Майкл Оливер
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
Еще одна внучка Боярского поразила поклонников своей внешностью
Еще одна внучка Боярского поразила поклонников своей внешностью
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

Популярные статьи

Сегодня, 15:52Шоу-бизнес

"Новый бывший": TAYANNA рассказала правду о муже, с которым встречается Ани Лорак

Сегодня, 12:28Fun

19 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:52Техно

Microsoft добавит новую клавишу на все клавиатуры мира

Сегодня, 09:07Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Сегодня, 08:56Fun

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

Сегодня, 08:29Fun

Исчезнувший под водой иллюзионист найден: что с ним произошло

Сегодня, 08:02Шоу-бизнес

Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи: фото

Вчера, 20:51Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Елизавета II пропустит крестины cына Меган Маркл и принца Гарри: известна причина

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Вчера, 09:55Техно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

Вчера, 08:06Fun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

17 июняТехно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

17 июняПсихология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

17 июняШоу-бизнес

Лобода впервые прокомментировала конфликт с Лазаревым

Новости партнеров

Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Нюша дала своему ребенку редкое русское имя
Нюша дала своему ребенку редкое русское имя
Совсем не в мать: Тильда Суинтон вывела в свет красавицу-дочь
Совсем не в мать: Тильда Суинтон вывела в свет красавицу-дочь
Осадчая призналась, чем ее «подкупил» Горбунов
Осадчая призналась, чем ее «подкупил» Горбунов
Гуськов: «К Олесе Судзиловской на съемки приезжал мужчина»
Гуськов: «К Олесе Судзиловской на съемки приезжал мужчина»
Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости
Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь