Куда поехать летом 2019 в Европе: мнение эксперта

Travel-эксперт Стейси Акри рассказала о лучших городах для путешествия в сезон отпусков

Флоренция, Италия Фото: Depositphotos

Travel-эксперт и исполнительный вице-президент Brentwood Travel в Сент-Луисе (США) Стейси Акри советует путешественникам посетить летом 2019 года Италию, Испанию и Францию. Об этом она рассказала в интервью изданию HuffPost.

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"Большинство из нас во время отпуска в Европе посещают более чем одну страну, поскольку этому способствуют небольшие расстояния между главными туристическими центрами. Можно легко добраться на поезде или самолете", – утверждает Стейси Акри. Эксперт также призналась, что сама любит путешествовать по маршруту Барселона (Испания) – Рим – Флоренция (Италия) – Канны (Франция).

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"Мне нравится посещать неизвестные туристические достопримечательности в этих городах и ходить по рынкам, – добавляет Акри. – Также хочу покататься на велосипеде и провести дегустацию вин. В любом случае, там есть, что посмотреть и чем заняться".

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