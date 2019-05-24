Куда поехать на День Киева: необычный маршрут для отдыха

Советуем, как и где можно интересно и с пользой провести выходные 25-26 мая

В Украине есть много красивых мест для семейного отдыха Фото: Depositphotos

Захватывающие дух гранитные берега, острова посреди рек и святыни с уникальными росписями – все это можно увидеть и в Украине. Корреспондент "Сегодня" Сергей Моргун рассказывает, как и где можно интересно и с пользой провести выходные на День Киева – 25-26 мая.

Высокие берега, гранитные выступы и сказочные пейзажи в селе Пилипча (Киевская область) вряд ли оставят кого-то равнодушным. "С тех пор, когда я узнал об этих невероятных пейзажах, стараюсь как можно чаще сюда приезжать, – рассказывает Сергей Моргун. – Пилипча – прекрасное место для прогулок, посиделок и разговоров с друзьями. Туристы любят здесь заниматься греблей и рыбалкой".

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В Пилипче, что находится в 100 километрах от Киева и в 150-ти – от Житомира или Черкасс, особой популярностью пользуются речные острова. А на берегах Березянки, одной из приток реки Рось, красуется Святопокровская церковь, возведенная в 1907 году. Строительство храма спонсировал министр связи Российской империи Виктор Голубев, который когда-то проживал в этом поселке. Вскоре после начала строительства меценат внезапно умер, но замысел удалось завершить его сыновья.

Главная особенность Святопокровской церкви – ее акустика, которую считают одной из лучших среди украинских святынь. Храм удивит вас столетними росписями и изображением Богородицы Оранты, являющимся точной копией одноименной фрески в Софии Киевской.

Ранее мы сообщали, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве (у станции метро "Университет") начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.

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