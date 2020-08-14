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День Независимости-2020 в условиях пандемии: куда поехать отдохнуть на три дня

Сегодня, 14:22

Как безопасно отметить праздник и получить яркие впечатления

На День Независимости Украины нас ждет три выходных дня. А это замечательная возможность, чтобы устроить себе мини-отпуск и проводить лето.

Сегодня.Lifestyle расскажут, как безопасно отдохнуть в праздник, и набраться незабываемых впечатлений. Предлагаем вам список развлечений на свежем воздухе с возможностью избежать большего скопления людей.

День Независимости в Киеве

Куда пойти на День Независимости 2020 в Киеве
Куда пойти на День Независимости 2020 в Киеве
Фото: facebook.com/balloonfest.com.ua

Ко Дню Независимости под Киевом будет проходить фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я – гражданин". Во время него планируют установить два рекорда Украины – на наибольшее количество людей в вышиванках на воздушных шарах, а также на самое массовое исполнение гимна страны в небе. Можно заказать полет на воздушном шаре на День Независимости, или просто приехать и понаблюдать за этим масштабным событием. Здесь можно устроить пикник и сделать яркие фото для соцсетей.

Также в Киеве на праздник можно посетить выставку цветов "Мультлэнд" на Певчем поле. Из более 300 000 цветов создали экспозиции с изображением известных мультипликационных персонажей: Angry Birds, Аладдина, Жасмин и Джина, Миньонов, Микки Мауса, Шрека, Рапунцель, Белоснежки и семи гномов, а также героев "Книги Джунглей" и "В поисках Немо". Некоторые скульптуры достигают более пяти метров в высоту. Выставка будет открыта с 14 августа по 13 сентября, на территории будут работать фотозоны, мастер-классы, игровые зоны для детей.

День Независимости в горах

Говерла
Говерла
Фото: Depositphotos

Говерла – самая высокая гора Украины, ее высота над уровнем моря составляет 2061 метр. Кажется, и не придумаешь лучшего дня, чтобы подняться на ее вершину, чем День Независимости Украины.

Этот горный путь не очень сложный и подойдет для новичков. Однако все равно нужно проявить выносливость и стойкость при подъеме. Само восхождение на Говерлу занимает несколько часов, и начинается у спортивно-туристической базы "Заросляк". Маршрут проходит вдоль реки и ведет в лес. Затем вам нужно будет подниматься крутыми склонами два километра. Подробнее – в материале лучшие маршруты для похода в горы.

День Независимости на море

На День Независимости 2020 можно поехать к морю на пару дней
На День Независимости 2020 можно поехать к морю на пару дней
Фото: Pixabay

Несколько выходных можно использовать, чтобы еще раз наведаться к морю, или же посетить его впервые в этом году. На Черном море можно отдохнуть на курорте Затока, который находится в 60 км от Одессы. Вход в море здесь без обрывов и перепадов глубины. На пляже можно прокатиться на "банане", "таблетке" и катамаране. Есть и другие места для развлечения рядом – аквапарк, центр культуры вина, и Белгород-Днестровская крепость. Главная достопримечательность курорта – коса, омываемая Черным морем и Днестровским лиманом.

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Для отдыха с детьми лучше поехать на Азовское море – в Геническ и курорты Арабатской Стрелки. Вход в море здесь очень пологий, а линия заглубления достаточно протяженная. Взрослому человеку придется преодолеть сотни метров воды, чтобы поплавать. Но для малышей это настоящий рай. Пляжи Арабатской Стрелки широкие и песчано-ракушечные. Море теплое и не глубокое у береговой линии. Арабатская Стрелка делится на три курортные зоны: Стрелковое, Генгорку и Счастливцево. Эти курорты удалены от транспортных магистралей и промышленных городов. Здесь большой выбор жилья с лояльными ценами.

День Независимости на озере

Шацкие озера
Шацкие озера
Фото: Depositphotos

Другой вариант для отдыха у воды – национальный парк Шацкие озера. Здесь можно поплавать, позагорать, порыбачить и покататься на лодке или байдарке. Всего на волынском курорте более 30 водоемов, самый популярный из которых – озеро Свитязь.

Свитязь – самое глубокое озеро Украины и самое популярное место для отдыха на Шацких озерах. Воду Свитязя считают целебной, ведь в ее состав входят серебро и глицерин, что ускоряет заживление ран и омолаживает кожу. Также это место отлично подойдет для рыбалки: тут водятся угри, окуни, щуки и судаки. В селе Свитязь отлично развита инфраструктура и есть много баз отдыха.

День Независимости на природе с палатками

Ржищев
Ржищев
Фото: instagram.com/mandruemo

Отдых с палатками – это возможность сбежать от городской суеты и насладиться чистым воздухом и красивыми пейзажами. Остановиться можно, например, в Ржищеве, который расположен на Каневском водохранилище, в 76 км от Киева. Город находится на правом берегу Днепра, и окружен большим количеством островков. Если арендовать лодку, то можно заплыть на один из них и расположиться с палатками там. В таком месте никто точно не помешает вашему спокойному отдыху. Также можно посетить достопримечательность недалеко от Ржищева – полузатопленную Спасо-Преображенскую церковь с колокольней, которая стоит на острове.

Ранее мы рассказывали и про другие места для отдыха с палатками на реке Днепр.

Кстати, один из ТОП-8 национальных парков Украины – тоже замечательное место, чтобы поехать туда на выходных.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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