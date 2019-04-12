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Куда поехать на майские праздники 2019: отдых на море

Советуем самые интересные варианты пляжного отдыха

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:27
Черногория
Черногория
Фото: Depositphotos

Многие из нас уже весной мечтают хотя бы несколько дней побывать на море – подышать чистым воздухом, погулять по пляжу и насладиться невероятными весенними пейзажами. Если у вас появилось желание отдохнуть на майские праздники на море, "Сегодня" советуют самые лучшие и недорогие направления для путешествия.

Где лучше на море в мае 2019 и как отдохнуть недорого

На пляжный отдых в мае можно слетать в солнечную Грузию, Болгарию, а также в Хорватию или Черногорию. Давайте же подробней выясним, где лучше всего на море в мае.

Грузия

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Если вы думаете, куда бы рвануть на майские праздники, то лучшей идеи чем проехаться по Грузии, не найдете. Тепло, зелено и по-домашнему гостеприимно. Да к тому же еще и очень недорого! Лететь советуем в Кутаиси, Тбилиси и Батуми. Возможно, искупаться в начале мая пока и не удастся, но понежится на солнышке — наверняка.

Болгария

Болгария
Болгария
Фото: Depositphotos

Туры в Болгарию в мае набирают оборотов. Это связано с тем, что открывается сезон отдыха на море. СПА-курорты вроде Сандански и Поморие, Албена и Балчика тоже ждут гостей. Температура воздуха редко превышает +20 градусов, при этом весьма комфортна для экскурсий и прогулок. В конце весны проходит Фестиваль Розы в Казанлыке. Хорошо провести время и отдохнуть можно на Золотых пескиах или на Солнечном берегу.

Хорватия и Черногория

Черногория
Черногория
Фото: Depositphotos

В мае эти страны также только открывают пляжный сезон. Возлежать под зонтиком, гулять по хвойному лесу или обедать в домашних кафе в мае здесь крайне приятно, но детей, все-таки, лучше в купании ограничить и выбирать отель с подогреваемым бассейном.

Хорватия
Хорватия
Фото: Depositphotos

Май месяц в Хорватии особо популярен у любителей яхтинга. У островов Брач и Хвар собираются очень много яхтсменов из Хорватии и Европы, а возле Пореча, в Зеленой Лагуне в мае проходят международные соревнования лучников.

Ранее мы рассказывали, куда поехать на Пасху в апреле 2019. Кроме этого "Сегодня" писали, куда поехать на Пасху в Европе 2019: лучшие города.

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Источник: Сегодня
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