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Куда поехать на майские праздники в Украине: ТОП-4 интересных мест

Лучшие места в Украине, куда поехать отдохнуть на майские праздники в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:12
Куда поехать отдыхать на майские праздники
Куда поехать отдыхать на майские праздники
Фото: Depositphotos

Куда поехать на майские праздники? Чем ближе долгожданные весенние выходные, тем более актуальным и животрепещущим становится этот вопрос. Ведь на пасхальные и майские выходные в общей сложности выпадает целых пять дней подряд! И провести их хочется ярко и незабываемо.

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Времени на принятие ответственного решения остается все меньше. А ведь еще нужно успеть определиться с жильем, путевками, транспортом, билетами, сборами. Пока вы думаете и гадаете, как организовать свой отдых на майские праздники, куда поехать и что посмотреть, мы тоже подбросим вам несколько замечательных вариантов для путешествия по Украине на этот период.

Куда поехать на майские в Украине в 2019 году: Каменец-Подольский

Куда поехать на майские по Украине: Каменец-Подольский
Куда поехать на майские по Украине: Каменец-Подольский
Фото: Depositphotos

Истинные почитатели кофе наверняка оценят путешествие в Каменец-Подольский на майские дни. Мало того, что сам город неизменно романтичен и привлекателен для туристов средневековыми башнями своей крепости и древнейшим Турецким мостом. Так еще и в начале мая именно здесь будет проходить большой фестиваль "Каменецкая турка". Ежегодно местные жители не без гордости напоминают гостям города о том, что впервые на территории Украины кофе появился именно в Каменец-Подольском. В это фестивальное время город превращается в кулинарную локацию, где можно в полной мере насладиться замечательными десертами, попивая разнообразные кофейные напитки на любой вкус. А также вы сможете принять участие в мастер-классе по приготовлению любимого напитка и даже погадать на кофейной гуще.

Куда поехать на майские в Украине: Софиевка

Куда поехать на майские 2019: Софиевка
Куда поехать на майские 2019: Софиевка
Фото: Depositphotos

Легендарный дендропарк "Софиевка" в Умани – еще одна жемчужина Украины, которую обязательно стоит посетить в весенний сезон. Вашему взору откроется настоящая сказка: пруд с лебедями, катание на лодках, романтические фонтаны и водопады, милые беседки, интересные павильоны, старинные парковые скульптуры и статуи. Но главное,  что манит сюда туристов  – это весенний цветущий и бесконечно привлекательный рукотворный сад. "Софиевка" по праву считается шедевром садово-ландшафтного искусства в Украине, где идеально сочетаются вода, земля, камни, архитектурные сооружения и растительный мир.

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Куда поехать в Украине на майские праздники 2019: заповедник Аскания-Нова

Куда поехать на майские 2019: Аскания-Нова
Куда поехать на майские 2019: Аскания-Нова
Фото: Depositphotos

В конце весны херсонские степи преображаются, оживают и покрываются яркими цветами и душистым разнотравьем. Так что майские праздники – самое время посетить знаменитый 100-летний Асканийский заповедник, тем более что открыт для туристов он не круглый год, а лишь в теплый сезон. Гордостью заповедника, да и всей Украины, является Большой Чапельский под – одна из лучших заповедных степей в мире, на территории которой содержится более восьмисот голов копытных животных. Множество растений, произрастающих здесь, занесено в Красную книгу Украины. А еще у вас есть уникальная возможность увидеть животных не по телевизору, а в естественной среде их обитания. Здесь вольно обитают дикие копытные, собранные с разных континентов – бизоны, сайгаки, куланы, муфлоны, олени, лани, антилопы, буйволы, а также лошади Пржевальского. На сегодняшний день заповедник Аскания-Нова включен в список "Семь природных чудес Украины".

Куда поехать на майские в Украине 2019: Синевир

Куда поехать на майские праздники в Украине: Синевир
Куда поехать на майские праздники в Украине: Синевир
Фото: Depositphotos

Продолжая тему отдыха на природе, сложно обойти вниманием живописный уголок Украинских Карпат – озеро Синевир, прозванное местными жителями Морским Оком за глубину, синеву, чистоту и необыкновенную красоту этого уникального природного водоема. Расположено оно на территории одноименного Национального природного парка. За счет таяния снегов именно весной озеро достигает своих максимальных размеров, погружая в свои воды небольшой островок посередине. Озеро Синевир припасло для туристов множество историй и легенд, одна из которых приоткрывает тайну его создания. Местные верят, что на самом деле озеро – это неиссякаемый поток слез графской дочери Синь, которая пролила их на месте казни своего возлюбленного. Жестокий граф  приказал убить простого верховинского пастуха Вира.

Ранее мы рассказывали, куда поехать на Пасху в апреле 2019.

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