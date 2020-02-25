Куда поехать на море: лучшие пляжи Греции и Италии

Обзор европейских пляжей, где вы оставите частичку своего сердца

Пляжи Греции и Италии невероятно разнообразны: большие белоснежные, как в рекламе, с роскошными отелями, галечные или песчаные в небольших бухтах, тусовочные с развитой инфраструктурой и уединенные среди дикой природы, с кристально чистой водой самых невероятных оттенков и с хвойными кронами над головой. Мы предлагаем узнать о них немного подробнее в подборке от Join UP!, где каждый найдет что-нибудь подходящее для себя.

Лучшие пляжи Греции

Пляж Навайо, остров Закинф

На северо-западном побережье острова Закинф раскинулась одна из самых красивых бухт на земле с одноименным знаменитым пляжем Навайо . Это невероятной красоты место спрятано в изгибе отвесной скалы, поэтому попасть сюда можно только со стороны моря. Бухту омывают ослепительно чистые ионические воды насыщенного аквамаринового цвета, которые придают месту особый колорит. Сам пляж усыпан живописно сверкающим на солнце мелким ракушечником пудрового оттенка и галькой.

Бухта Навайо, остров Закинф Фото: Depositphotos

Во время поездки на пляж Навайо важно увидеть и Голубые гроты с минеральными подземными источниками, получившие свое название от цвета воды, которая их омывает. Ее насыщенный голубой оттенок выглядит нереальным, а переливы цвета от бледно-голубого до ярко-изумрудного захватывают дух.

Пляжи острова Корфу

Остров Корфу — один из самых зеленых греческих островов. Он буквально утопает в кипарисовых и оливковых рощах, апельсиновых садах и виноградниках. Дополняют картинку невероятных оттенков цвета омывающих его Ионического и Адриатического морей — от нежно-бирюзового до насыщенного сапфирового. За все это великолепие Корфу нередко называют Изумрудным островом.

Остров Корфу Фото: Depositphotos

Начать свое исследование местных красот и пляжей стоит с Палеокастрицы . Здесь множество уединенных бухт, до некоторых из них можно добраться только по воде. Побережье преимущественно галечное и песчано-галечное. Полюбоваться всем этим великолепием можно и с высоты — из средневекового Замка Ангела.

Еще одним райским местечком на острове Корфу является курорт Сидари с его знаменитым "Каналом любви" — живописным заливом протяженностью около 20 метров. А самый изумительный и незабываемый вид подарит мыс Драстис . Здесь каменные островки — маленькие дикие пляжи, искусно выточенные ветром и волнами, будто парят над поверхностью лазурных вод.

Для тех, кто предпочитает тихие и немноголюдные или даже дикие пляжи, идеальными направлениями станут Ариллас и Афионас . Пляж Ариллас в одноименном поселке отмечен "Голубым флагом" и входит в десятку самых чистых берегов Корфу. Рядом с ним расположены еще два популярных и известных пляжа — Айос-Стефанос и Айос-Георгиос. Их природные красоты гармонично сочетаются с комфортабельными условиями пребывания и колоритными туристическими прогулочными тропами.

Фантастически красивыми пейзажами отличается пляж Порто Тимони и его окрестности. Это дикие места, о которых мало кто знает, поэтому здесь не бывает много людей даже в разгар сезона. Добраться сюда проще всего из Сидари или из Палеокастрицы.

Отметим, что скоро отдых в Греции станет еще проще превратить в хорошую традицию. С лета на Корфу, Закинф и в Ираклион стартуют прямые рейсы SkyUp, а это значит, что самые красивые острова страны будут на расстоянии всего лишь нескольких часов перелета.

Пляжи острова Крит

Крит — один из самых больших греческих островов. Его многоликость и разнообразие позволяют прекрасно отдохнуть с детьми, развлечься с друзьями или найти уединение и умиротворение. Остров со всех сторон омывается морскими водами.

Северное побережье обласкано Критским морем. Лучшим курортом в этой части Крита считается Ретимно. Историческая часть города напоминает музей под открытым небом — исследуя изысканную средневековую архитектуру, многочисленные церкви, храмы и мечети, можно переноситься во времени в разные периоды прошлого, а за городом наслаждаться природными пейзажами. Пляж Ретимно удостоен "Голубого флага". Символом острова принято считать Лагуну Балос — здесь находится красивейший дикий пляж с розовым песком и потрясающими видами для фотографий.

Лагуна Балос на острове Крит Фото: Depositphotos

С юга Крит омывается спокойным Ливийским морем. Пляжи здесь в основном галечные, но встречаются и с черным песком, а побережье преимущественно состоит из гор. Популярной приморской курортной деревней является Матала. Также в этой части острова достойны внимания курортные поселки Дамнони и Хора Сфакион — красивое пронзительно голубое море, окаймленные горами длинные песчаные пляжи никого не оставят равнодушным.

Западное побережье Крита выходит в Ионическое море. Здесь расположились самые фотогеничные пляжи на острове — с розовым песком и богатейшей по разнообразию цвета морской водой. Если вы когда-нибудь мечтали побывать в сказке, пляж Элафониси со своим лазурным морем и розовым песком — именно такое место.

Пляж Элафониси, Крит Фото: Depositphotos

Восточная окраина острова омывается Критским и Ливийским морями. В курортной Лассити сосредоточены фешенебельные гостиницы, а райскими декорациями для фотографий станут финиковые рощи и изумрудное море пальмового пляжа Ваи .

Лучшие пляжи Италии

Пляжи Калабрии

В южной части итальянского сапога, на самом кончике его "носка", на 780 километров вдоль побережья растянулись калабрийские земли, обласканные несколькими морями — Тирренским с запада, Ионическим с востока и водами залива Таранто с северо-востока. На Тирренском побережье будет интереснее молодежи и тем, кто любит отдыхать активно — здесь расположились самые шумные и популярные курорты региона. Семьям с детьми и влюбленным парам, которые хотят более уединенного отдыха, больше подойдет Ионическое побережье — более спокойное и с хорошо развитой инфраструктурой.

Вид с воздуха на мыс Калабрии Фото: Depositphotos

Большинство калабрийских пляжей отмечены знаком "Голубой флаг". Горы и холмистая местность занимают более 90% территории региона, обещая привлекательные маршруты для экотуристов через хвойные и лиственные леса, многочисленные водопады и искусственные озера.

Пляжи острова Сицилия

Сицилия — это комфортный отдых на изумительных пляжах в окружении великолепных пейзажей и с доступом к многочисленным природным и архитектурным достопримечательностям. Только представьте, неспешно прогуливаясь по белоснежному песчаному пляжу, вы через несколько километров можете оказаться уже на черном каменном пляже, а дальше — на галечном берегу.

Черные пляжи — самые экзотические. И благодарить за них стоит всем известный вулкан Этна. Все северное побережье Сицилии — от Ачиреале до Катании — славится ее лавовыми песками. Чтобы понежиться на белоснежном песке у кристально чистой лазурной водички, нужно отправиться на пляжи Тропеи или Сан-Вито-Ло-Капо — настоящий райский пляж из рекламы.

Пляж Сан-Вито-Ло-Капо, Сицилия Фото: Depositphotos

Восточное побережье Сицилии стоит посетить не только ради пляжей, а и чтобы побывать в природном заповеднике Изола Белла. Это небольшой остров, некогда пребывавший в частном владении, а теперь — под управлением Всемирного фонда дикой природы. Здесь построен удивительный дворцово-парковый комплекс графа Борромео, из-за чего сам остров стал похож на живописный корабль.

Благодаря скалистому побережью, Сицилия просто усыпана живописными бухтами. Одним из локальных шедевров природы считается пляж Скала-дей-Турки на юге острова. Прямо к морю ведут образующие лестницу природные выступы ослепительно белоснежных мергелевых скал.

Пляжи Апулии

Апулия — земля бухт и гротов, скалистых островов и песчаных пляжей, зеленых равнин и тенистых лесов. Протяженность пляжной береговой линии — более 800 км. Помимо столицы региона — Бари, популярными курортными городами в центре региона считаются Полиньяно-а-Маре и Монополи . В Полиньяно-а-Маре находится один из самых красивых пляжей региона, по версии Vogue UA, — Кала Порто . Окруженный крепостью с одной стороны и отвесными скалами с другой, он невероятно популярен как среди местных жителей, так и среди туристов.

Полиньяно-а-Маре, Апулия Фото: Depositphotos

Совсем рядом — сказочный городок Альберобелло с его белыми домиками-трулли, построенными из камня без цемента. Место очень атмосферное и точно стоит нескольких памятных кадров. Путешествуя вдоль побережья Адриатического моря можно сделать остановку в Монополи. Песок с галькой здесь уверенно сменили скалистые участки и каменистые пляжи с тонкими полосками песка. Бухта Капитоло с ее богатым подводным миром — отличный выбор для тех, кто любит дайвинг и плаванье под водой.

Практически посередине между Полиньяно-а-Маре и Монополи находится удивительное место — гроты Кастеллана с впечатляющими сталактитами и сталагмитами, которые образовались 90 миллионов лет назад. Двигаясь на юг, обязательной остановкой должна стать морская деревенька Санта-Мария-ди-Леука. Здесь можно насладиться видом встречи двух морей — Адриатического и Ионического, придающих воде очень необычные цветовые переливы.

На восточном побережье, но за пределами Апулии, есть еще один крупный курорт — Римини . Здесь 364 пляжа с золотым песком растянулись по побережью на 15 километров. Курортная инфраструктура развита отлично. Помимо пляжного отдыха, Римини — хорошая база для путешествий по окрестностям и в крупные туристические города. Отсюда достаточно быстро и удобно ездить на прогулки в Рим, Венецию и Болонью.

Напомним, ранее мы рассказывали о лучших местах для отдыха на 8 Марта: советы от команды TripMyDream.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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