Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда поехать на Новый год 2020 в Европу: незабываемые туры

Увлекательно отметить зимние праздники можно в Стокгольме, Амстердаме, Париже и Лондоне

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:56
Стокгольм - одно из лучших мест для встречи Нового года
Стокгольм - одно из лучших мест для встречи Нового года
Фото: Depositphotos

Уже совсем скоро мы будем праздновать Новый год 2020. Если вы планируете провести праздники за границей, но еще не определились, куда можно поехать, "Сегодня" советуют самые интересные маршруты.

Смотрите видео: куда поехать на Новый год 2020

Новый год 2020 в сказочной атмосфере Стокгольма

Популярная идея для встречи Нового года в Стокгольме – музей под открытым небом "Скансен". Вечер начинается колоритными развлечениями в традиционном шведском стиле, затем гостям проводят экскурсию по оригинально украшенным к Рождеству крестьянским домикам и каждый получает возможность проникнуться шведской историей и культурой. Кроме того, вас ждут масса веселых игр для детей и взрослых.

Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция
Фото: Depositphotos

Когда будет свободное время, сходите посмотреть местный City hall, Sodermalm, Fjallgatan и Monteliusvagen.

Новый год 2020 на катках Амстердама

Уже в конце ноября – начале декабре в Амстердаме открываются ярмарки, где можно купить традиционные голландские лакомства. В 2019-м в Амстердаме традиционно пройдет фестиваль света – Amsterdam Light Festival. Известные здания, достопримечательности и каналы города будут украшены специальной подсветкой.

Новый год в Амстердаме
Новый год в Амстердаме
Фото: Depositphotos

Иллюминация будет включаться каждый вечер с 28 ноября 2019-го по 19 января 2020 года. Перед праздниками на площадях Leidseplein и Museumplein заливают небольшие катки, что делает город похожим на картинки с рождественских открыток.

Читайте также:
Куда поехать на зимние каникулы с детьми за границу

В ночь с 31 декабря на 1 января купите бокал шампанского и местных лакомств, и загадайте вместе со всеми желание под бой курантов.

Новый год 2020 в парижском Диснейленде

Парижский Диснейленд во время зимних каникул
Парижский Диснейленд во время зимних каникул
Фото: Depositphotos

Какой способ отметить Новый год в Париже вы бы ни выбрали, он обязательно запомнится. Но интересней всего будет поехать в Диснейленд (Disneyland).

Читайте также:
Куда поехать на Новый год 2020 за границу: необычный и выгодный тур

Каждый год там устраивают специальные представления и особые парады по поводу приближающихся праздников. Главным их них здесь, конечно, считают Рождество. Но и новогодняя программа в Диснейленде длится не мало – с начала ноября и до конца каникул в январе.

Новый год 2020 на родине Гарри Поттера

Новый год в Лондоне
Новый год в Лондоне
Фото: Depositphotos

Что может быть лучше зимних каникул на родине Гарри Поттера? Если решите встретить Новый год в Лондоне, посетите Страну Чудес (London Wonderland) в Гайд-парке. Посмотрите новогодний фейерверк с высоты знаменитого колеса обозрения London Eye. Отсчитайте вместе с Биг-Беном удары до полночи. Спойте вместе с толпой "Auld Lang Syne" и прогуляйтесь вдоль набережной Виктории и мостов Ватерлоо и Вестминстер.

Ранее "Сегодня" писали, куда поехать на зимние каникулы с детьми: интересные туры в Украине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Куда поехать на зимние каникулы с детьми за границу Куда поехать на зимние каникулы с детьми: интересные туры в Украине Куда поехать в ноябре 2019 года: необычные курорты для отдыха Где можно недорого отдохнуть: мнение путешественников
туризм видео путешествия туры куда поехать Новый год 2020
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка

Популярные статьи

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

Вчера, 18:26Психология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 17:32Events

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

Вчера, 14:16Шоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

Вчера, 11:45Техно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

Вчера, 10:43Fun

Мужчина отказался от алкоголя на три года: как он выглядит сейчас

Вчера, 10:38Fun

10 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Вчера, 09:15Техно

"Я облажался": Билл Гейтс назвал главную причину провала Windows Phone

Вчера, 08:19Шоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

9 ноябряEvents

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

9 ноябряТехно

Ученые обнаружили край Вселенной

8 ноябряEvents

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака: чем вас порадует выходной

8 ноябряШоу-бизнес

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма: какие первые слова произнесли наследники престола

8 ноябряШоу-бизнес

Успех на мировой арене: как Настя Каменских презентует Elefante в Мексике

Новости партнеров

Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
«Нужно жить»: семью Заворотнюк поддержит жена Пескова
«Нужно жить»: семью Заворотнюк поддержит жена Пескова
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х