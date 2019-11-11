Куда поехать на Новый год 2020 в Европу: незабываемые туры

Увлекательно отметить зимние праздники можно в Стокгольме, Амстердаме, Париже и Лондоне

Стокгольм - одно из лучших мест для встречи Нового года Фото: Depositphotos

Уже совсем скоро мы будем праздновать Новый год 2020. Если вы планируете провести праздники за границей, но еще не определились, куда можно поехать, "Сегодня" советуют самые интересные маршруты.

Смотрите видео: куда поехать на Новый год 2020

Новый год 2020 в сказочной атмосфере Стокгольма

Популярная идея для встречи Нового года в Стокгольме – музей под открытым небом "Скансен". Вечер начинается колоритными развлечениями в традиционном шведском стиле, затем гостям проводят экскурсию по оригинально украшенным к Рождеству крестьянским домикам и каждый получает возможность проникнуться шведской историей и культурой. Кроме того, вас ждут масса веселых игр для детей и взрослых.

Стокгольм, Швеция Фото: Depositphotos

Когда будет свободное время, сходите посмотреть местный City hall, Sodermalm, Fjallgatan и Monteliusvagen.

Новый год 2020 на катках Амстердама

Уже в конце ноября – начале декабре в Амстердаме открываются ярмарки, где можно купить традиционные голландские лакомства. В 2019-м в Амстердаме традиционно пройдет фестиваль света – Amsterdam Light Festival. Известные здания, достопримечательности и каналы города будут украшены специальной подсветкой.

Новый год в Амстердаме Фото: Depositphotos

Иллюминация будет включаться каждый вечер с 28 ноября 2019-го по 19 января 2020 года. Перед праздниками на площадях Leidseplein и Museumplein заливают небольшие катки, что делает город похожим на картинки с рождественских открыток.

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В ночь с 31 декабря на 1 января купите бокал шампанского и местных лакомств, и загадайте вместе со всеми желание под бой курантов.

Новый год 2020 в парижском Диснейленде

Парижский Диснейленд во время зимних каникул Фото: Depositphotos

Какой способ отметить Новый год в Париже вы бы ни выбрали, он обязательно запомнится. Но интересней всего будет поехать в Диснейленд (Disneyland).

Каждый год там устраивают специальные представления и особые парады по поводу приближающихся праздников. Главным их них здесь, конечно, считают Рождество. Но и новогодняя программа в Диснейленде длится не мало – с начала ноября и до конца каникул в январе.

Новый год 2020 на родине Гарри Поттера

Новый год в Лондоне Фото: Depositphotos

Что может быть лучше зимних каникул на родине Гарри Поттера? Если решите встретить Новый год в Лондоне, посетите Страну Чудес (London Wonderland) в Гайд-парке. Посмотрите новогодний фейерверк с высоты знаменитого колеса обозрения London Eye. Отсчитайте вместе с Биг-Беном удары до полночи. Спойте вместе с толпой "Auld Lang Syne" и прогуляйтесь вдоль набережной Виктории и мостов Ватерлоо и Вестминстер.

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