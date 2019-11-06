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Куда поехать на Новый год 2020 за границу: необычный и выгодный тур

Стоимость отдыха на Шри-Ланке начинается от 25,8 тысяч гривен на двоих

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:29
Отдыхать на Шри-Ланке сейчас очень выгодно
Отдыхать на Шри-Ланке сейчас очень выгодно
Фото: Depositphotos

Если вам позволяет бюджет, отметить Новый год 2020 выгодно можно на Шри-Ланке, которая в июле отменила для украинцев визы. Это было непосредственно связано с терактами в апреле 2019-го, которые стали причиной падения турпотока на остров. Чтобы привлечь путешественников, большинство местных отелей вынуждены делать скидки. Поэтому стоимость туров снизилась на 20-35%, по сравнению с прошлым годом. Отдельные отели пошли еще дальше и опустили ценники на 50%, пишет АТОР.

Смотрите видео: куда поехать на Новый год 2020

На Шри-Ланке появились беспрецедентно демократичные цены на отели и трансферы. Способствуют этому не только выгодные предложения от отельеров, но и отмена визового сбора, подчеркивают туроператоры. Они также отметили, что самыми популярными курортами среди туристов являются Хиккадува и Унаватуна. Там более развита инфраструктура.

Шри-Ланка
Шри-Ланка
Фото: Pixabay

Стоимость туров на Шри-Ланку в ноябре-декабре 2019 года начинается от 25,8 тысяч гривен за двоих. В эту цену входит размещение в "двухзвездочном" отеле в Хиккадуве на 10 ночей без питания. Путевка в отель "четыре звезды" с завтраками обойдется минимум в 32,6 тысяч гривен за двоих. Добавим, что лучшим временем для поездки на Шри-Ланку традиционно считается период с ноября по апрель.

Шри-Ланка – государство в Южной Азии, расположенное на одноименном острове у юго-восточного побережья Индостана. Со времен португальского вторжения и до 1972 года в европейских языках страна называлась Цейлон. В переводе с санскрита "шри-ланка" означает "славная, благословенная земля".

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Источник: Сегодня
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