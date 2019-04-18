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Куда поехать на Пасху и майские праздники в Украине

"Сегодня" предлагают собственный ТОП мест для экономного отдыха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:05
Карпаты
Карпаты
Фото: Depositphotos

Куда поехать на Пасху и майские праздники в Украине, узнавал корреспондент "Сегодня" Владислав Поливода.

Известный украинский певец Андрей Кише пасхальные выходные обычно проводит с семьей в Украине. Больше всего ему по душе путешествия в Карпаты. Артист показывает фотографии и видео любимых местностей в горах. "В прошлом году мы снимали в Карпатах клип. Нам пришлось за пять дней полностью объездить радиус 50 километров в лесах", – рассказывает он.


"Сегодня" предлагают собственный ТОП мест для экономного отдыха на пасхальные выходные.

Больше рекомендаций популярных путешественников Украине этими майскими получает Чортков – небольшой городок на Тернопольщине. Главные достопримечательности здесь – это старинные здания и храмы, которым более 100 лет.

Плацкарт до Чорткова обойдется в двести гривен. Жилье для двоих – от двухсот гривен в сутки. "Старинный город очарует красотой и захватит своей историей", – обещает известный украинский путешественник Андрей Тычина.

"Малоизвестный город, но очень интересный - со своей историей, вкусностями, местными особенностями. Там есть и пещеры, куда можно спуститься под землю, есть замки, расположенные в прекрасных берегах великих рек", – добавляет он.

Второй туристический маршрут – Черниговщина. Город Новгород-Северский расположен на высоких склонах Десны, и именно на майские праздники можно увидеть, как разливаются берега этой полноводной реки. Это один из самых северных городов Украины. Добраться туда можно на автобусе. Цена – 180 гривен. Квартира обойдется от 300 гривен в сутки. Выходные на Пасху – это идеальное время, чтобы посетить эту историческую местность.

Третий маршрут – весеннее Закарпатье. Невероятная природа и старинные улицы готовы встретить туристов в городе Мукачево. Главной достопримечательностью города считают замок Паланок – историческую изюминку региона.

Мукачево расположился на берегу реки Латорица – это юго-запад страны. Путешествие поездом будет стоить от 180 гривен. Аренда жилья в городе стартует от 400 гривен в сутки.

"Это место, куда лето приходит очень рано, где уже в это время тепло, все цветет и там умеренные цены", – рассказывает Андрей Тычина.

Опытные туристы советуют – составляйте подробный маршрут своего путешествия и бронируйте жилье заранее, чтобы сэкономить.

Ранее мы рассказывали, куда поехать на Пасху в апреле 2019. Кроме этого "Сегодня" писали, куда поехать на Пасху в Европе 2019: лучшие города.

Смотрите видео: история путешественника-видеоблогера Максима Заселяна

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Источник: Сегодня
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