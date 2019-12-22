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Куда поехать на Рождество 2020 в Украине: популярные направления

Смотрите подборку лучших мест, которые нужно посетить в декабре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:18
Куда поехать на Рождество 2020 в Украине
Куда поехать на Рождество 2020 в Украине
Фото: Unsplash

Близятся праздничные выходные, а это значит, что пора определиться, куда можно поехать на Рождество в Украине. И если у вас совершенно нет никаких идей, то скорее смотрите подборку лучших уголков нашей страны от Сегодня.Lyfestyle.

Смотрите, как празднуют Рождество в разных странах мира:

Если вам не хочется лететь в Европу, даже несмотря на распродажу авиабилетов, предлагаем узнать, где отметить Рождество в Украине.

Куда поехать на католическое Рождество в Украине 2020

Буковель

Фото: bukovel.com

Номер один в рейтинге лучших горнолыжных курортов Украины. Сервис здесь на достаточно высоком уровне, а снежные трассы подойдут как новичкам, так и профессионалам лыжного спорта.

В Буковеле более 60 трасс, большое количество подъемников, снеговые пушки, выравниватели трасс, возможность ночных катаний, многочисленные бары и рестораны с настоящей гуцульской кухней и европейской. Также тут есть спа-центр и международный детский лагерь.

Одесса

Фото: odessa.online

Если вы не знаете, куда поехать на Рождество в Украине недорого, смело отправляйтесь в Одессу. И хотя искупаться в Черном море вам точно не удастся, в городе найдутся сотни достопримечательностей и уютных уголков, которые украсят рождественский праздник. Душевная и уютная атмосфера города льется из каждого заведения, которых здесь ну очень много.

После гастротура по Одессе можно отправиться на каток, а еще на праздники здесь обязательно проводят фестивали. Напротив горсада работает круглосуточная ярмарка, а если с вами будут дети – сводите их в местный дельфинарий.

Львов

Фото: 6262.com.ua

Львов – это определенно зимний город. Ежегодно здесь встречают Рождество ваши знакомые, знакомые знакомых и даже их коллеги. Не знаете куда поехать на Рождество в Украине 2020 – отправляйтесь во Львов! В этом средневековом уголке зимой вас ждет море сказочных действ, рождественского волшебства и вкусных угощений: ярмарки, гулянья, колоритные заведения и атмосфера праздника.

Каменец-Подольский

Фото: Depositphotos

Замки и крепости этого города выглядят еще более величественно зимой. На рождественские праздники здесь также проходят всевозможные ярмарки и фестивали, экскурсии и даже полеты на воздушных шарах.

Недавно мы также рассказывали, куда поехать на зимние каникулы с детьми за границу.

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