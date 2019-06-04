Куда поехать на Троицу 2019 в Украине: необычные направления

Хорошо отдохнуть с семьей можно на Шацких озерах, в Карпатах, парке "Киевская Русь" и музее "Пипрогово"

Озеро Свитязь, Шацкий природный парк на Волыни Фото: Depositphotos

Троицу 2019 православные христиане будут отмечать в воскресенье, 16 июня. Уже сейчас украинцы ищут лучшие варианты, куда можно поехать на Троицу 2019 в Украине или под Киевом, где хорошо отдохнуть с семьей.

Шацкие озера

На территории природного парка Шацкие озера вы сможете не только помедитировать у голубых чистых озер, но и прогуляться по местным лесам.

Шацкий природный парк на Волыни Фото: Depositphotos

Даже три дня отдыха достаточно для того, чтобы отдохнуть от городской суеты, перезагрузиться и вернуться в рабочие будни в хорошем настроении.

Карпаты

Туристы едут сюда, чтобы увидеть впечатляющие горские вершины, красивейшие украинские водопады, живописные озера, среди которых и самое большое озеро Карпат, а также одно из самых красивых в Украине – Синевир.

Карпаты Фото: Depositphotos

Также здесь можно пройти оздоровительные процедуры, искупаться в источниках, прогуляться на лошадях или заняться экстремальным рафтингом.

Почаевская лавра

Это одна из наиболее почитаемых святынь в Украине, излюбленное место паломничества для верующих.

Почаевская лавра Фото: Depositphotos

В лавре хранятся уникальные святые реликвии, доступные для всех верующих.

Парк "Киевская Русь" и музей "Пирогово" под Киевом

Киевляне смогут отпраздновать Троицу 2019, посетив парк "Киевская Русь", что под Киевом, в городке Копачов. Празднование включает в себя разнообразные игры и соревнования, конкурсы и участие в народных обрядах.

Пейзаж в музее под открытым небом "Пирогово" Фото: Depositphotos

Также гости и жители столицы праздничные дни могут провести в музее "Пирогово".

Каскады

Одно из самых красивых мест в Кировоградской области. Расположено в каньоне реки Буки в Маловисковском районе, юго-западнее села Злынка.

Урочище Каскады Фото: funtime.kiev.ua

Это одно из немногих мест распространения природных водопадов на Приднепровской возвышенности и равнинной части Украины в целом.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что нельзя делать на Троицу 2019. Также мы рассказывали о выходных на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы.

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