Куда поехать на Троицу 2019 в Украине: необычные направления
Хорошо отдохнуть с семьей можно на Шацких озерах, в Карпатах, парке "Киевская Русь" и музее "Пипрогово"
Троицу 2019 православные христиане будут отмечать в воскресенье, 16 июня. Уже сейчас украинцы ищут лучшие варианты, куда можно поехать на Троицу 2019 в Украине или под Киевом, где хорошо отдохнуть с семьей.
На территории природного парка Шацкие озера вы сможете не только помедитировать у голубых чистых озер, но и прогуляться по местным лесам.
Даже три дня отдыха достаточно для того, чтобы отдохнуть от городской суеты, перезагрузиться и вернуться в рабочие будни в хорошем настроении.
Туристы едут сюда, чтобы увидеть впечатляющие горские вершины, красивейшие украинские водопады, живописные озера, среди которых и самое большое озеро Карпат, а также одно из самых красивых в Украине – Синевир.
Также здесь можно пройти оздоровительные процедуры, искупаться в источниках, прогуляться на лошадях или заняться экстремальным рафтингом.
Это одна из наиболее почитаемых святынь в Украине, излюбленное место паломничества для верующих.
В лавре хранятся уникальные святые реликвии, доступные для всех верующих.
Киевляне смогут отпраздновать Троицу 2019, посетив парк "Киевская Русь", что под Киевом, в городке Копачов. Празднование включает в себя разнообразные игры и соревнования, конкурсы и участие в народных обрядах.
Также гости и жители столицы праздничные дни могут провести в музее "Пирогово".
Одно из самых красивых мест в Кировоградской области. Расположено в каньоне реки Буки в Маловисковском районе, юго-западнее села Злынка.
Это одно из немногих мест распространения природных водопадов на Приднепровской возвышенности и равнинной части Украины в целом.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, что нельзя делать на Троицу 2019. Также мы рассказывали о выходных на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы.
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