Куда поехать на выходные на машине: ТОП-живописных мест Украины

Известные и малоизвестные места в Украине, где можно отлично отдохнуть

Украина – удивительная страна, в которой есть множество интересных мест для отдыха. Скалистые горы, романтическое побережье и уникальные жемчужины природы объединились в нашей стране. С ослаблением карантина путешествия снова возвращаются в нашу жизнь. Чтобы оторваться от городской суеты, наверное, вы задумались, куда поехать на машине в Украине на пару дней. Самостоятельное путешествие на машине зачастую намного интереснее, чем экскурсии по заранее выбранному пути.

Куда поехать на выходные в Украине – Сегодня.Lifestyle рекомендует лучшие варианты.

Куда поехать на выходные с детьми: Село Бакота

Село расположено в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Если поездка в Ирландию на уик-енд невозможна, то местные красоты, холмы и скалистые рельефы могут заменить северную страну. Из села Бакота открывается живописный вид на Днестр и красоту природы. Кроме того, многочисленные археологические раскопки подтвердили, что именно на этой местности было найдено множество древних святилищ, капищ и курганов. Само село считается затопленным и его нет на картах, но найти вы его сможете, проехав 50 километров от города Каменец-Подольский. Это выгодный маршрут, так как вы сразу сможете посетить несколько интересных мест. Ранее мы рассказали, как доехать до села Бакота.

Бакота Фото: Instagram

Куда поехать с семьей на выходные: Букский каньон

Всего за 3-4 часа из Киева можно добраться в удивительное место в Черкасской области – Букский каньон. Огромные берега из скал окружили реку Горный Тикич, которая охватывает несколько областей Украины. Букский каньон особенно привлекателен для туристов в теплое время года. Природа преображается в зеленые краски, расцветают дикие тюльпаны, а водопад добавляет свежести и изюминку этой местности. Отправляясь туда с семьей на целый день, вы точно не успеете заскучать. Также вы найдете роскошные руины старой мельницы, которая была построена еще несколько веков назад.

Букский Каньон в Черкассах Фото: instagram.com/ukrworld

Места для отдыха в украине: Побережье Черного моря

Если вы готовы к более далекой дороге, поездка в Одессу или другие красивые города на берегу Черного моря станут для вас возможностью перезагрузиться и насладиться удивительной красотой моря. Прогулки по побережью, ужин с семьей в ресторане или же пикник на берегу моря – за уик-енд в Одессе можно успеть многое. Если выехать заранее, например, в пятницу, то вы сможете остаться на несколько ночей. Таким образом, продлив свой мини-отпуск, вы успеете посетить и другие живописные места Николаевской области.

Куда поехать на машине в Украине Фото: unsplash.com

Куда поехать с палатками: Кинбурнская коса

Если вы запланировали поездку в Николаевскую область, то одной из ее главных жемчужин, которые точно стоит увидеть своими глазами, является Кинбурнская коса. Это удивительный украинский заповедник, в котором обитают сотни различных видов животных, птиц, растет множество целебных трав и находится старинный лес с одним из самых старых дубов области. Интересно, что косу омывают Днепр и Черное море с двух сторон.

Куда поехать на выходные на машине – Кинбурнская коса Фото: Instagram.com

Куда поехать на западную Украину: Закарпатская область

Дорога из украинской столицы до Мукачево или Ужгорода займет целый день, но остановку вы сможете сделать во Львове. Затем вы можете решить, хотите ли вы насладиться живописной природой Карпат или же увидеть роскошную архитектуру замков. Если вы желаете вдохновиться исторической архитектурой, то в Закарпатской области вы сможете посетить красивые замки: Луцкий, Подгорецкий, Хотинский, Олесский и Острожский. Все замки может быть сложно охватить за один уик-енд, но вы точно успеете посетить несколько из них. Также вы можете отправиться в поездку на Скалы Довбуша или же увидеть малоизвестные скалы Смерековый камень, которые расположены на территории заказника "Заколдованная Долина".

Направления в Украине для поездки на машине Фото: Pixabay

Куда поехать с мужем на выходные: Чертовы скалы

От городских будней можно отдохнуть и неподалеку от Львова. Это группа впечатляющих скал, которые находятся между Львовом и городом Винники. Чертовы скалы находятся прямо на вершине лесистого холма на высоте 414 метров над уровнем моря. В результате археологических раскопок было обнаружено, что под скалой находился охотничий лагерь – древнейшее поселение города Львова. На современной территории Львова несколько десятков тысяч лет назад люди охотились на мамонтов, львов и пещерных медведей. До скал можно добраться также из села Лисиничи.

Чертовы скалы возле Львова Фото: Wikipedia

Ранее мы рассказали, когда выходные дни и праздники в июне 2020 года в Украине.

Также мы делились, куда поехать на Троицу-2020 в Украине, чтобы хорошо отдохнуть.

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