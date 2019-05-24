Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Недалеко от столицы есть несколько очень живописных локаций для отдыха

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:17
Зоопарк "XII месяцев" расположен в 40 км от центра Киева
Зоопарк "XII месяцев" расположен в 40 км от центра Киева
Фото: superhotel.kiev.ua

В 2019 году День Киева отмечаем 25-26 мая. В связи с праздником власти столицы подготовили разнообразные мероприятия, концерты и квесты. Однако большинство киевлян ищет варианты для тихого семейного отдыха за чертой города. "Сегодня" составили для вас ТОП самых интересных мест, куда можно поехать на машине под Киевом на выходные 25-26 мая.

Дендропарк "Александрия"

Знаменитый парк расположился в 100 км от Киева в городе Белая Церковь. Александрия – хорошее место для отдыха c семьей.

Смотрите видео: почему стоит посетить парк "Александрия"


Ехать в парк желательно на целый день, захватив с собой все для пикника. Территория комплекса составляет 200 га и насчитывает около 2500 видов растений и деревьев.

Этнографический комплекс "Украинское село"

Комплекс расположен в 15 км от черты города Киева в сторону Житомира в селе Бузова, и на самом деле является базой отдыха.

Она состоит из этнографического музея, зоопарка, современного и этнографического отеля, домиков для пикника, мангальных мест, ресторана, сауны.

Зоопарк "XII месяцев"

Расположен в 40 км от центра Киева по трассе на Дымер, между Демидовом и Литвиновкой. На территории площадью 16 га расположены вольеры, построенные по современным технологиям.

В зоопарке можно увидеть более 100 видов животных. Среди его обитателей – белый лев и львица, белый тигр, черный ягуар, красный волк, гепарды, пума, гиены, камчатские медведи, различные обезьяны, носорог, антилопа канна, бизоны, альпаки и др.

Ландшафтный парк Буки

Ландшафтный парк находится в Буках, Киевская область. Этот парк был создан в 1996 году бизнесменом Иваном Сусловым, и с тех пор парк стремительно развивается и набирает популярность благодаря своему интересному оформлению.

На территории проводятся экскурсии: они платные, а вот вход в сам парк бесплатный. Также здесь есть маленький зоопарк, башни, мосты; недавно в парке появилась "Сказочная поляна" с фигурками героев из сказок. 

Замок "Радомысль"

Замок "Радомысль" находится в городке Радомышль по Житомирской трассе. Расстояние от Киева – 109 км. В замке всего пять залов, стены которых украшают домашние иконы и иконостасы, собраны со всей территории Украины. Есть также конференц-зал и трапезная, где все желающие после экскурсии могут вкусно и сытно перекусить.

На территории замка "Радомысль" проходят фестивали, мастер-классы, семинары и конференции. Можно погулять возле речки, полюбоваться красивым ландшафтом и редкими растениями, которые занесены в Красную книгу Украины.

Ранее мы сообщали, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве (у станции метро "Университет") начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
10 самых лучших в мире мест для путешествия в 2019 году Куда поехать на море в июне: лучшие направления Куда поехать с ребенком за границу в 2019 году на летние каникулы Куда поехать летом недорого: обзор бюджетных вариантов отдыха
отдых видео куда поехать День Киева 2019
Источники: funtime.kiev.ua , nashkiev.ua
Реклама

Новости партнеров

​Люди спасли тонущих слонят: видео
​Люди спасли тонущих слонят: видео
"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет

Популярные статьи

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяТехно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

22 маяFun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

Новости партнеров

Певцов купил сыну и Ольге Дроздовой кнопочные телефоны
Певцов купил сыну и Ольге Дроздовой кнопочные телефоны
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Повалий перекроила себя до неузнаваемости:
Повалий перекроила себя до неузнаваемости: "пластика на пластике"
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Диетическое оливье бывает: очень простой рецепт
Диетическое оливье бывает: очень простой рецепт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь