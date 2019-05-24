Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Недалеко от столицы есть несколько очень живописных локаций для отдыха

Зоопарк "XII месяцев" расположен в 40 км от центра Киева Фото: superhotel.kiev.ua

В 2019 году День Киева отмечаем 25-26 мая. В связи с праздником власти столицы подготовили разнообразные мероприятия, концерты и квесты. Однако большинство киевлян ищет варианты для тихого семейного отдыха за чертой города. "Сегодня" составили для вас ТОП самых интересных мест, куда можно поехать на машине под Киевом на выходные 25-26 мая.

Дендропарк "Александрия"

Знаменитый парк расположился в 100 км от Киева в городе Белая Церковь. Александрия – хорошее место для отдыха c семьей.

Смотрите видео: почему стоит посетить парк "Александрия"

Ехать в парк желательно на целый день, захватив с собой все для пикника. Территория комплекса составляет 200 га и насчитывает около 2500 видов растений и деревьев.

Этнографический комплекс "Украинское село"

Комплекс расположен в 15 км от черты города Киева в сторону Житомира в селе Бузова, и на самом деле является базой отдыха.

Она состоит из этнографического музея, зоопарка, современного и этнографического отеля, домиков для пикника, мангальных мест, ресторана, сауны.

Зоопарк "XII месяцев"

Расположен в 40 км от центра Киева по трассе на Дымер, между Демидовом и Литвиновкой. На территории площадью 16 га расположены вольеры, построенные по современным технологиям.

В зоопарке можно увидеть более 100 видов животных. Среди его обитателей – белый лев и львица, белый тигр, черный ягуар, красный волк, гепарды, пума, гиены, камчатские медведи, различные обезьяны, носорог, антилопа канна, бизоны, альпаки и др.

Ландшафтный парк Буки

Ландшафтный парк находится в Буках, Киевская область. Этот парк был создан в 1996 году бизнесменом Иваном Сусловым, и с тех пор парк стремительно развивается и набирает популярность благодаря своему интересному оформлению.

На территории проводятся экскурсии: они платные, а вот вход в сам парк бесплатный. Также здесь есть маленький зоопарк, башни, мосты; недавно в парке появилась "Сказочная поляна" с фигурками героев из сказок.

Замок "Радомысль"

Замок "Радомысль" находится в городке Радомышль по Житомирской трассе. Расстояние от Киева – 109 км. В замке всего пять залов, стены которых украшают домашние иконы и иконостасы, собраны со всей территории Украины. Есть также конференц-зал и трапезная, где все желающие после экскурсии могут вкусно и сытно перекусить.

На территории замка "Радомысль" проходят фестивали, мастер-классы, семинары и конференции. Можно погулять возле речки, полюбоваться красивым ландшафтом и редкими растениями, которые занесены в Красную книгу Украины.

Ранее мы сообщали, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве (у станции метро "Университет") начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.

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