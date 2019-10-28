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Куда поехать на зимние каникулы с детьми: интересные туры в Украине

"Сегодня" сделали подборку самых интересных мест в Украине, куда стоит поехать на отдых

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:43
Пейзаж в Буковеле
Пейзаж в Буковеле
Фото: Depositphotos

Зимой 2019-2020 года украинским школьникам разрешат отдыхать с 23 декабря по 7 января включительно. Если у вас пока еще нет планов, как провести эти зимние каникулы с ребенком, "Сегодня" сделали подборку самых интересных мест в Украине, куда стоит поехать на отдых.

Все тайны незабываемых и дешевых путешествий – смотрите видео:

Каменец-Подольский

Каменец-Подольский
Каменец-Подольский
Фото: Depositphotos

Старинные замки и крепости, полеты на воздушных шарах и искристый дух козацких и рыцарских забав – это увлекательная программа зимних каникул в славном Каменец-Подольском. Рождество – лучшее время, чтобы насладиться красотой этого города, сделать массу красивых фото возле знаменитой крепости и на фоне потрясающей панорамы на каньон реки Смотрич. Одевайтесь потеплее, берите термос и хорошее настроение.

Яремче

Яремче
Яремче
Фото: Depositphotos

Одним из самых известных туристических мест в Карпатах является город Яремче. Именно здесь и расположена уникальная база отдыха "Медвежья гора". Это оздоровительный комплекс на территории Карпатского заповедника. Для гостей тут предусмотрен бассейн, сауна, спорт-зал и солевая комната. Для детей также найдется масса развлечений: зоопарк, несколько детских площадок, игровая комната. Можно записаться на увлекательную экскурсию, взять на прокат квадроциклы или совершить прогулку верхом на лошади.

Львов

Львов
Львов
Фото: Depositphotos

Рождество во Львове – это уже традиция. В этом средневековом уголке Украины зимой вас ждет море сказочных действ, рождественского волшебства и вкусных угощений. С детьми будет интересно посетить Рождественские вертепы, ярмарки и традиционный Праздник Пампуха, на котором можно вдоволь насытиться ароматными и пышными пончиками, щедро покрытыми сахарной пудрой.

Буковель

Буковель
Буковель
Фото: Depositphotos

Горнолыжный курорт Буковель находится в центральной части Украинских Карпат, рядом с селом Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области. Зимой же на горнолыжном курорте Буковель созданы отличные условия для того, чтобы научить ребенка кататься на лыжах.

Горнолыжный сезон в Буковеле стартует довольно рано – самые нетерпеливые лыжники появляются на его трассах уже в конце ноября. Благодаря подходящим климатическим условиям и дополнительному искусственному оснежению трасс период катания длится до середины, а иногда и до конца апреля. Пик популярности курорта приходится на новогодне-рождественские выходные. Наилучшие условия для катания складываются в январе – феврале.

Закарпатье

Закарпатье
Закарпатье
Фото: Depositphotos

Чарующие мелодии, таинственные замки, купание в чанах, настояний венгерский колорит, Национальный карпатский заповедник и природный национальный парк Синевир, а также самая высокая вершина нашей страны Говерла – все это Закарпатье. На зимние праздники там можно не только покататься на лыжах и санях, но еще и поучаствовать в народных обрядах на праздники Святого Василя, Крещения, и, конечно же, Рождества.

Ранее "Сегодня" рассказывали о ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time. Также мы опубликовали ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью.

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Источники: hotels24.ua , womo
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