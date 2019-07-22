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Куда поехать в августе 2019 за границу: интересные туры

Есть несколько хороших вариантов недорогого отдыха для всей семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Грузия – прекрасное место для отдыха в августе
Грузия – прекрасное место для отдыха в августе
Фото: Depositphotos

Август  ̶  лучший месяц для бюджетного семейного отдыха за границей. На многих мировых курортах появляются первые скидки и горячие предложения. Если вы еще не определились, куда поехать отдыхать летом 2019, предлагаем вам замечательные туры в Тунис, Грузию, Испанию, Италию и Турцию.

Смотрите видео: где отдыхать дешевле: в горах или на море

Итак, куда можно поехать в отпуск в августе 2019 года. ТОП-5 интересных направлений от "Сегодня":

Необычный тур в августе – Тунис

Тунис
Тунис
Фото: Depositphotos

Летом в Тунисе стабильно жарко – температура воздуха +33-35, воды +27. Здесь шикарные условия для отдыха – пляжи с белым песком, похожим на муку, теплейшая вода, пологий вход в море. Рекомендуем два курорта: самый молодежный и шумный Сусс, а также Хаммамет – спокойный и консервативный. 

Доступный отдых за границей в августе 2019 – Грузия

Грузия
Грузия
Фото: Depositphotos

Грузия – это хит-направление последних нескольких лет среди путешественников из многих стран. Потрясающее гостеприимство, недорогая и безумно вкусная кухня, множество вариантов для классного отдыха, кроме пляжного. Здесь есть абсолютно все возможности хорошего времяпровождения – море, пляж, история, культура, природа, горы. 

Пляжный отдых в августе – Испания

Испания
Испания
Фото: Depositphotos

Испания в августе встречает нас жарой и переполненными пляжами. В этот месяц на отдых приезжают туристы со всей Европы. Август – это сезон распродаж! Многие приезжают в Испанию в августе именно на шоппинг, скидки до 80% на все. Рекомендуем посетить Барселону. Несмотря на то, что столица Каталонии – крупный мегаполис, здесь очень чистое море и пляжи, поэтому можно с успехом сочетать пляжный и экскурсионный отдых. 

Куда поехать с детьми в августе 2019 – Италия

Италия
Италия
Фото: Depositphotos

Лучший пляжный отдых вас ждет на Сардинии и Сицилии. Самые романтичные места – Амальфитанское побережье – Амальфи, Позитано, Сорренто, остров Искья или в Лигурии – знамениты города Чинкве Терре. Районы Тосканы и Апулия подойдут для поездки с ребенком, а самый недорогой отдых с детьми вас ждет на курортах Адриатического моря – Римини и Риччоне. Отсюда вы сможете съездить на однодневные экскурсии в Верону, Венецию, Флоренцию.

Самое популярный тур для отдыха в августе – Турция

Турция
Турция
Фото: Depositphotos

Август в Турции – это очень жарко. Поэтому стоит правильно выбрать турецкий курорт, чтобы не проводить круглые сутки под кондиционером. Рекомендуем посмотреть на Кемер – хороший выбор для отдыха с семьей и детьми. Причем отели в самом Кемере рассчитаны больше на молодежь – бары, дискотеки, ночная жизнь.

Напомним, эксперты назвали лучший курорт, город и пляж в Европе. Кроме этого, мы писали, какие страны мира самые гостеприимные.

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Источник: Сегодня
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