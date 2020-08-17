Где отдохнуть в бархатный сезон: лучшие курорты Черного моря
Рассказываем, где отдыхать осенью на Черноморских курортах
Лето-2020 подходит к концу, а это значит, что начинается бархатный сезон для морского отдыха. Это размеренное и спокойное времяпровождение для тех, кто хочет сполна насладиться жизнью.
Сегодня.Lifestyle посоветуют вам лучшие курорты Черного моря для осеннего отдыха и расскажут о преимуществах отпуска в бархатный сезон.
Почему стоит поехать на море в бархатный сезон:
- Отдыхающих значительно меньше, значит не придется воевать за место на пляже. Также меньшее скопление людей более безопасно во время пандемии коронавируса.
- Утром вы сможете выспаться, ведь не нужно просыпаться рано, чтобы занять лучший шезлонг или место у моря.
- Почти нет пляжных торговцев – значит можно спокойно полежать на песке без криков зазывал.
- Цены на жилье и фрукты гораздо ниже, чем в разгар сезона.
- Комфортная погода. Уже не жарко – средняя температура днем – +26, но море теплое – средняя температура воды – +23.
Одесса – популярное место для осеннего отдыха. В сентябре вы сможете отдохнуть на лучших пляжах известного курорта, на которых будет гораздо меньше людей, чем летом. На пляже "Отрада" на вас ждет бесплатный вход и мягкий белый песок. Здесь понравится всем: как семьям с детьми, так и молодежи. Также вы можете отправиться на "Аркадию" – один из самых популярных пляжей Одессы. Даже осенью здесь много развлечений, а на набережной открыты различные кафе. Большую часть территории пляжа занимают частные пляжные клубы, в которых можно арендовать шезлонг или бунгало. Но и желающим просто полежать на песке место найдется.
Следующий вариант для отдыха – пляж "Ланжерон", который находится в 15 минутах ходьбы от центра города. Это большой и ровный пляж с мягким песком. Вход сюда бесплатный, при желании можно арендовать шезлонг.
Небольшой поселок в 35 км от Одессы нравится отдыхающим своими волшебными пейзажами. С Санжейских склонов открывается захватывающий вид на море и курорт Грибовку, а также на само село Санжейка и здешнюю достопримечательность – маяк, построенный в 1956 году. Опытные туристы советуют встречать здесь восход солнца, называя это одним из самых ярких впечатлений в своей жизни. Раньше в Санжейке действительно отдыхало очень мало людей, но в последние пару лет пляжи поселка заполнены туристами. Именно поэтому осень – замечательное время, чтобы застать курорт немноголюдным.
Пляжи здесь с чистым песком и достаточно длинные. К ним ведут ступеньки, проделанные в песчаном обрыве, поэтому нужно спускать осторожно. Кстати, учтите, что инфраструктура в Санжейке развита слабо и тут на вас ждут скромные базы отдыха, и очень небольшое количество кафе.
Отдыхающие любят этот поселок в Николаевской области за низкие цены на отдых и возможность заняться морской рыбалкой. В сентябре здесь можно ловить кафель, камбалу и пеленгас. Вход в море на курорте очень плавный, а глубина у берега небольшая. Поэтому здесь отличные условия для отдыха с детьми. Воздух в Коблево чистый и целебный. Оздоровиться также можно при помощи грязевых ванн на Тилигульских лиманах.
Осенью продолжат работать некоторые кафе и столовые. Дельфинарий и аквапарк будут открыты весь сентябрь. Еще из развлечений в поселке можно посетить винзавод Коблево – узнать, как изготавливают вино и продегустировать несколько его сортов.
Черноморск – небольшой приморский городок в Одесской области. Здесь очень тихо и спокойно. Также на отдыхающих ждет ухоженная набережная, и множество детских и спортивных площадок вдоль пляжей. Сам курорт очень зеленый, и даже несмотря на то, что это портовый город, вода в море здесь чистая и спокойная. Пляжи здесь пасчаные, с небольшой примесью ракушек. Один из Черноморских пляжей даже получил французский голубой флаг за чистоту песка и воды.
Отдых в Каролино-Бугазе нравиться семейным парам и людям старше 40 лет. Также здесь будет по душе людям, которые устали от городского шума и суеты. На этом курорте очень широкие, длинные и чистые пляжи. Они песчаные, с небольшой полоской ракушек на линии прибоя. Говорят, что даже одесситы предпочитают отдыхать здесь. А если захотите поискать развлечений – сможете отправиться в соседнюю Затоку, к которой ехать от Каролино-Бугаза всего несколько километров.
Одесситы любят отдыхать на этом курорте, ведь здесь чище и спокойнее, чем в Южной Пальмире.
Если вы планируете поехать осенью на море за границу, вам будет интересно узнать про ТОП-6 стран для отдыха в бархатный сезон, открывших свои границы для украинцев. Также ранее мы рассказывали про лучшие курорты Азовского моря, куда можно поехать с детьми.
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