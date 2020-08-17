Где отдохнуть в бархатный сезон: лучшие курорты Черного моря

Рассказываем, где отдыхать осенью на Черноморских курортах

Лето-2020 подходит к концу, а это значит, что начинается бархатный сезон для морского отдыха. Это размеренное и спокойное времяпровождение для тех, кто хочет сполна насладиться жизнью.

Сегодня.Lifestyle посоветуют вам лучшие курорты Черного моря для осеннего отдыха и расскажут о преимуществах отпуска в бархатный сезон.

Плюсы отдыха на море осенью

Бархатный сезон-2020 на Черном море Фото: Depositphotos

Почему стоит поехать на море в бархатный сезон:

Отдыхающих значительно меньше, значит не придется воевать за место на пляже. Также меньшее скопление людей более безопасно во время пандемии коронавируса.

Утром вы сможете выспаться, ведь не нужно просыпаться рано, чтобы занять лучший шезлонг или место у моря.

Почти нет пляжных торговцев – значит можно спокойно полежать на песке без криков зазывал.

Цены на жилье и фрукты гораздо ниже, чем в разгар сезона.

Комфортная погода. Уже не жарко – средняя температура днем – +26, но море теплое – средняя температура воды – +23.

Одесса в бархатный сезон

Бархатный сезон-2020 в Одессе Фото: Depositphotos

Одесса – популярное место для осеннего отдыха. В сентябре вы сможете отдохнуть на лучших пляжах известного курорта, на которых будет гораздо меньше людей, чем летом. На пляже "Отрада" на вас ждет бесплатный вход и мягкий белый песок. Здесь понравится всем: как семьям с детьми, так и молодежи. Также вы можете отправиться на "Аркадию" – один из самых популярных пляжей Одессы. Даже осенью здесь много развлечений, а на набережной открыты различные кафе. Большую часть территории пляжа занимают частные пляжные клубы, в которых можно арендовать шезлонг или бунгало. Но и желающим просто полежать на песке место найдется.

Следующий вариант для отдыха – пляж "Ланжерон", который находится в 15 минутах ходьбы от центра города. Это большой и ровный пляж с мягким песком. Вход сюда бесплатный, при желании можно арендовать шезлонг.

Санжейка в бархатный сезон

Бархатный сезон-2020 в Санжейке Фото: instagram.com/official_sanzheyka

Небольшой поселок в 35 км от Одессы нравится отдыхающим своими волшебными пейзажами. С Санжейских склонов открывается захватывающий вид на море и курорт Грибовку, а также на само село Санжейка и здешнюю достопримечательность – маяк, построенный в 1956 году. Опытные туристы советуют встречать здесь восход солнца, называя это одним из самых ярких впечатлений в своей жизни. Раньше в Санжейке действительно отдыхало очень мало людей, но в последние пару лет пляжи поселка заполнены туристами. Именно поэтому осень – замечательное время, чтобы застать курорт немноголюдным.

Пляжи здесь с чистым песком и достаточно длинные. К ним ведут ступеньки, проделанные в песчаном обрыве, поэтому нужно спускать осторожно. Кстати, учтите, что инфраструктура в Санжейке развита слабо и тут на вас ждут скромные базы отдыха, и очень небольшое количество кафе.

Коблево в бархатный сезон

Бархатный сезон-2020 в Коблево Фото: Depositphotos

Отдыхающие любят этот поселок в Николаевской области за низкие цены на отдых и возможность заняться морской рыбалкой. В сентябре здесь можно ловить кафель, камбалу и пеленгас. Вход в море на курорте очень плавный, а глубина у берега небольшая. Поэтому здесь отличные условия для отдыха с детьми. Воздух в Коблево чистый и целебный. Оздоровиться также можно при помощи грязевых ванн на Тилигульских лиманах.

Осенью продолжат работать некоторые кафе и столовые. Дельфинарий и аквапарк будут открыты весь сентябрь. Еще из развлечений в поселке можно посетить винзавод Коблево – узнать, как изготавливают вино и продегустировать несколько его сортов.

Черноморск в бархатный сезон

Бархатный сезон-2020 в Черноморске Фото: Depositphotos

Черноморск – небольшой приморский городок в Одесской области. Здесь очень тихо и спокойно. Также на отдыхающих ждет ухоженная набережная, и множество детских и спортивных площадок вдоль пляжей. Сам курорт очень зеленый, и даже несмотря на то, что это портовый город, вода в море здесь чистая и спокойная. Пляжи здесь пасчаные, с небольшой примесью ракушек. Один из Черноморских пляжей даже получил французский голубой флаг за чистоту песка и воды.

Каролино-Бугаз в бархатный сезон

Бархатный сезон-2020 в Каролино-Бугазе Фото: Depositphotos

Отдых в Каролино-Бугазе нравиться семейным парам и людям старше 40 лет. Также здесь будет по душе людям, которые устали от городского шума и суеты. На этом курорте очень широкие, длинные и чистые пляжи. Они песчаные, с небольшой полоской ракушек на линии прибоя. Говорят, что даже одесситы предпочитают отдыхать здесь. А если захотите поискать развлечений – сможете отправиться в соседнюю Затоку, к которой ехать от Каролино-Бугаза всего несколько километров.

Одесситы любят отдыхать на этом курорте, ведь здесь чище и спокойнее, чем в Южной Пальмире.

Если вы планируете поехать осенью на море за границу, вам будет интересно узнать про ТОП-6 стран для отдыха в бархатный сезон, открывших свои границы для украинцев. Также ранее мы рассказывали про лучшие курорты Азовского моря, куда можно поехать с детьми.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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