Куда поехать в Египет в мае 2019: лучшие курорты для отдыха

Узнайте, стоит ли ехать Шарм-эль-Шейх и Хургаду в мае этого года

Шарм-эль-Шейх Фото: Depositphotos

Большинство турагенств предлагают украинцам слетать в мае на отдых в Египет. Если на территории европейских стран во второй половине весны купаются только смельчаки, то в Египте можно плавать в море даже маленьким детям. Это радует тех, кто не может дождаться июля, чтобы нырнуть в хорошо прогретую воду. "Сегодня" пишут, стоит ли ехать в Египет в мае 2019 года и какая погода в мае в самых популярных курортах Египта – Шарм-эль-Шейхе и Хургаде.

Какая погода в мае в Египте

Ночью температура составляет +23 градуса по Цельсию, за исключением Александрии и Каира, где +20…+21. Дневная температура достигает +31…+32 градуса выше нуля. В Луксоре и Асуане днем до +37. Вода в Красном море прогрета жарким египетским солнцем до +25..+26 градусов по Цельсию. На Средиземном море около 21–22 градусов выше нуля.

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Лучшими месяцами для отдыха в Египте (когда не сильно жарко и нет ветра) считаются – май, июль, сентябрь, октябрь. Дешевле всего покупать туры в Хургаду с февраля по июль, а также в сентябре и ноябре.

Куда поехать в Египет в мае: варианты для отдыха

Итак, предлагаем вам три самых подходящих курорта, куда можно поехать в Египет в мае 2019 года.

Хургада

Хургада Фото: Depositphotos

Хургада – материковая часть Египта, вытянутая вдоль моря и удобная для выезда в другие регионы страны. Динамично развивающийся регион гармонично сочетается с историческими памятками.

Береговая линия Хургады составляет 40 километров, к ней прилегают множество отелей разного уровня комфорта. Если смотреть с моря они как разноцветные бусины, нанизаны вдоль берега. Большинство отелей Хургады имеет свой пляж с лежаками и шезлонгами. ​Удивительное Красное море не оставит никого равнодушным, поэтому отдых в Хургаде подойдет всем без исключения.

Макади-Бей

Макади-Бей Фото: Depositphotos

Макади-Бей расположен на побережье Красного моря. Этот курорт до сих пор считается отдаленным районом Хургады, но туристы уже разглядели приятные особенности Макади-Бей – отлично спланированную территорию, высокий уровень сервиса в отелях, концепцию "все включено". С точки зрения тех, кто едет в Египет ради моря и пляжей, открытие сезона в Макади-Бей приходится на апрель-май.

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Если вы едете в Макади-Бей с ребенком, то вам будет чем заняться: на курорте работает самый крупный аквапарк Египта – Makadi Water World.

Шарм-эль-Шейх

Шарм-эль-Шейх Фото: Depositphotos

Самый популярный у наших туристов египетский курорт. Представляет собой несколько районов, "нанизанных" на несколько параллельных морю магистралей на участке примерно 35 км. Дискотеки, ночные клубы, уличные кафе с кальяном, лавки — все это в районе Наама Бэй. Хорошие прибрежные рифы — в районе Шаркс Бэй. Старый рынок Сохо — в Шарм-эль-Майя. Хорошие экскурсии из Шарма — восхождение на гору Моисея и морская поездка в подводный заповедник Рас-Мохаммед.

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