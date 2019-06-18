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Куда поехать в июле 2019: пять самых интересных фестивалей

Очень интересные мероприятия пройдут этим летом в Чехии, Венгрии, Дании, Швейцарии, а также в Канаде

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:19
Летом 2019 пройдет много интересных мероприятий
Летом 2019 пройдет много интересных мероприятий
Фото: Depositphotos

Этим летом в разных городах мира пройдут масштабные и очень интересные фестивали. Если вы запланировали отпуск, но еще не определились, куда можно поехать за границу в июле 2019, советуем самые лучшие направления для культурного отдыха. 

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Прага, Чехия

18-21 июля состоится 13-й по счету крупнейший в Центральной Европе фестиваль народных танцев – Дни фольклора в Праге.

Прага, Чехия
Прага, Чехия
Фото: Depositphotos

В 2019 году в нем принимают участие любительские танцевальные и музыкальные коллективы из Украины, Чехии, Польши, Словении, Балканских стран. Бесплатные выступления ансамблей происходят по всему городу. 

Будапешт, Венгрия

7-13 августа в столице Венгрии проходит один из самых известных фестивалей Европы – Sziget.

Будапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия
Фото: Depositphotos

Кроме красивой музыки разных направлений и жанров, здесь можно просмотреть кинофильмы на свежем воздухе, посетить художественные галереи и современный арт-инсталляции, принять участие в разнообразных развлекательных программах, благотворительных акциях и эко-флешмобах.

Фарерские острова, Дания

Это вулканические острова, соединенные между собой туннелями, паромами, дамбами и мостами. Именно здесь с 11 по 13 июля в приморской деревне Гота пройдет ежегодный музыкальный фестиваль G! Festival.

Фарерские острова, Дания
Фарерские острова, Дания
Фото: Depositphotos

В 2019 году хэдлайнерами станут Fat Boy Slim, датчане Phlake, модный британец Льюис Капальди. На фестивале выступят музыканты широкого спектра стилей из Исландии, Швеции и пр.

Квебек, Канада

Летний фестиваль в Квебеке пройдет с 5 по 15 июля. Он известен своим эклектичным подходом к отбору музыки.

Квебек, Канада
Квебек, Канада
Фото: Depositphotos

В 2019 году участники варьируются от The Weeknd и Neil Young до The Chainsmokers и Dave Matthews Band.

Веве, Швейцария

Если вы любите дегустировать качественные вина, то лучшим местом для вас этим летом станет винный фестиваль – Fête des Vignerons, который стартует 18 июля и продлится три недели.

Веве, Швейцария
Веве, Швейцария
Фото: Depositphotos

Принимает мероприятие фешенебельный курортный городок на берегу Женевского озера – Веве. 

Кроме дегустации вин, в программе живая музыка, костюмированные вечеринки, парады и семейные мероприятия. Церемония открытия продлится три с половиной часа. 

Ранее "Сегодня" рассказывали, куда можно поехать в июне в Украине. Кроме этого, мы писали о лучшем курорте, городе и пляже в Европе

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Источник: Сегодня
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