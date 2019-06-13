Куда поехать в июне в Украине: необычные направления

Мы предлагаем ТОП-5 лучших мест для отдыха в Украине этим летом

Луцкий замок Фото: Depositphotos

В Украине есть очень много красивых мест, где можно очень хорошо отдохнуть летом и набраться впечатлений. "Сегодня" пишут о лучших направлениях для путешествия в Украине в июне.

Тоннель любви

В поселке Клевань Ровенской области расположилась необычная достопримечательность – тоннель любви. Это аллея, по обе стороны которой находятся деревья, переплетенные сверху друг с другом. Выглядит место действительно сказочно, оно красивое в любое время года. Сюда приезжают люди со всей Украины, чтобы полюбоваться тоннелем и сделать фото на память.

Тоннель любви Фото: Depositphotos

По тоннелю пролегает железная дорога, функционирующая до сих пор. Она соединяет Оржевский деревообрабатывающий комбинат с поселком Клевань. Товарный поезд проезжает один-два раза в день и ломает маленькие веточки деревьев, которые мешают движению. Таким образом получается красивая арочная форма сплетающихся между собой деревьев.

Луцкий замок

Луцкий замок – старейшее сооружение Луцка и центральное архитектурное строение всего города. Это одно из немногих зданий Волынской области, которое сохранилось до наших времен в хорошем состоянии.

Скриншот: open-ua.com

До середины 15 века замок был полностью достроен. В отличие от многих замков того времени, основной функцией которых была защитная, Луцкий замок изначально задумывался именно как резиденция королей, а не крепость. Разумеется, оборонительные свойства замка тоже были довольно впечатляющими – он пережил много нападений, хотя они и разрушали его. Спустя некоторое время после постройки, Луцкий замок утратил свою важность (во времена Речи Посполитой).

Луцкий замок Фото: Depositphotos

Сам по себе замок очень красив, здесь можно гулять и делать красивые фотографии. Внутри замка также действуют различные экспозиции по истории замка и города. На территории также есть отдельная постройка – дворец епископов. Желающие могут заказать себе экскурсию по замку и узнать все его тайны. Также можно посмотреть экскурсию в Луцком замке виртуально.

Заповедник Аскания-Нова

Природный заповедник Аскания-Нова находится в Херсонской области, неподалеку от Новой Каховки. Это потрясающе красивое место, где можно увидеть диких животных в естественной среде обитания, а также найти множество редких растений.

Природный заповедник Аскания-Нова Фото: Pixabay

Отдых в заповеднике Аскания-Нова – это релакс в чистом виде: дикая природа, свежий воздух, животные – все здесь способствует спокойствию и умиротворению. Для того чтобы ощутить заповедник на полную, необходимо заказать экскурсию. Также на территории заповедника есть кафе и гостиница.

Доехать до заповедника Аскания-Нова можно от многих городов – Новокаховки, Геническа, Херсона. До заповедника оттуда идут экскурсионные автобусы; также можно добраться своим ходом, следуя указателям.

Озеро Синевир

Озеро Синевир является одним из самых красивых мест в Карпатах. Добраться к нему можно из близлежащих сел: Синевирская поляна, Залесье, Подманово, Шацк. Искупаться в озере решаются не все, ведь температура воды не поднимается выше отметки в 11 градусов.

Озеро Синевир Фото: Depositphotos

Существует легенда о происхождении названия озера. Когда-то горы принадлежали одному богатому человеку, у которого была красивая дочь Синь. Она влюбилась в простого парня под именем Выр, но отец девушки был против этих отношений. Он приказал убить Выра, сбросив со скалы на молодого человека огромный камень. Когда Синь узнала об этом, обняла камень и начала плакать. Из ее слез и образовалось озеро.

Резиденция митрополитов Буковины и Далмации

Сейчас здание находится в распоряжении Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича. В 2011 году этот архитектурный шедевр включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание больше напоминает дворец, чем университет: три главные здания с башнями построены вокруг красивой площади, крыша выложена глазурованной черепицей, комплекс дополняют церковь и часовня.

Национальный университет им. Юрия Федьковича Фото: Depositphotos

Возведение резиденции началось в 1864 году чешским архитектором Йозефом Главкой. Для обеспечения строительства необходимыми материалами в городе специально были открыты заводы по производству черепицы и кирпичей. Требования к рабочим были очень высоки: каждый строитель должен был проверять качество и размеры кирпича, им нельзя было класть более 100 кирпичей в день. Поэтому конечный продукт просто поражает своим размахом.

Внутреннее убранство здания не уступает его внешнему облику. Мраморный, Красный и Синий залы украшены зеркалами, лепниной, колоннами, росписью. За резиденцией раскинулся парк с экзотическими видами деревьев и каменным гротом. При входе в дендрарий возле пирамидальных туй установлен бюст Йозефу Главке.

Напомним, ранее мы писали, куда поехать в мае 2019 года: необычные направления. Также "Сегодня" писали, куда поехать в Египет в мае 2019: лучшие курорты для отдыха.

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