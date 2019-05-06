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Куда поехать в июне за границу: интересные города в Европе

Хорошо отдохнуть в начале лета можно в Австрии, Болгарии и Латвии

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:58
Зальцбург, Австрия
Зальцбург, Австрия
Фото: Depositphotos

Совсем скоро стартует сезон отпусков и летние каникулы в школах, поэтому многие из нас уже подбирают лучшие туры для летнего отдыха в 2019 году. Если вы запланировали отпуск в июне, но еще не определились, куда поехать, Instagram-страница Cotibegemot советует несколько необычных направлений в Европе.

Зальцбург, Австрия

Зальцбург – это душа Австрии. Именно здесь, в "доме Хагенауера" на улице Гетрайдегассе, 9, родился и вырос один из самых известных композиторов в мире – Вольфганг Амадей Моцарт.

Зальцбург, Австрия
Зальцбург, Австрия
Фото: Depositphotos

В городе стоит посетить дворец Мирабель, резиденцию архиепископов, кафедральный собор, крепость Хоэнзальцбург, Зальцбургскую галерею и Музей современного искусства.
 

INSTAGRAM (@cotibegemot)

Начните обзорную экскурсию с самой туристической улицы Зальцбурга – Гетрайдегассе. Она представляет собой небольшой переулок в самом сердце Старого города. Фишка Гетрайдегассе – оригинальные вывески магазинов, кафе, отелей. Не забудьте попробовать знаменитые конфеты Mozartkugel.

Варна, Болгария

Варна – это портовый городок в Болгарии, расположившийся вдоль побережья Черного моря. Местные советуют посетить в городе монастырь Аладжа, собор Успения Пресвятой Богородицы, бульвар Князя Бориса I, Археологический музей, Национальный морской музей, Каменный лес и Приморский парк. Кроме этого, в городе часто проходят разнообразные выставки и фестивали. Отдельное внимание стоит уделить кухне – традиционным болгарским блюдам и кушаньям из морепродуктов.

Варна, Болгария
Варна, Болгария
Фото: Depositphotos

Если вы желаете поправить здоровье, заглянуть в местные санатории – грязи Варненского озера и вода из минеральных источников сделают свое дело.

Рига, Латвия

Столица Латвии нравится туристам по многим причинам, но главное – это самобытная архитектура, домашняя атмосфера и доступные цены. Город славится узкими мощеными улочками, черепичными крышами, а также старинными костелами и церквями.

Рига, Латвия
Рига, Латвия
Фото: Depositphotos

Каждому туристу обязательно посетить: Ратушную площадь, Рижский Замок, квартал Калнциема, смотровую площадку церкви Святого Петра, памятник Бременским музыкантам, кафедральные соборы Святого Иакова и Рождества Христова. Если вы очень любите природу – в Риге есть очень красивый ботанический сад: весной там цветут магнолии, а летом – розы, рододендроны и пионы.

Напомним, ранее мы писали, куда поехать в мае 2019 года: необычные направления. Также "Сегодня" писали, куда поехать в Египет в мае 2019: лучшие курорты для отдыха.

Смотрите видео: как украинцы спасают туризм в Египте

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Источник: Сегодня
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