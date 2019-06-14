Куда поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха

Советуем лучшие курорты, где можно активно и весело провести лето 2019

Карпаты – это одно из лучших направлений для бюджетного отдыха в Украине. Здесь хороший климат, интересные достопримечательности, невероятные пейзажи и самобытная региональная культура. Если вы собираетесь в отпуск, мы советуем вам лучшие курорты, куда можно поехать в Карпатах летом 2019.

Синяк

Этот населенный пункт в Мукачевском районе Закарпатской области со всех сторон окружен лесистыми Карпатами.

Синяк, Закарпатская область Фото: vsesanatorii.com

Здесь можно половить форель на горной реке Синявке, принять оздоровляющие ванны, отправиться в лес за грибами и ягодами, а также попробовать очень вкусную и сытную карпатскую кухню.

Ворохта

Отсюда начинается восхождение на самую высокую точку Украины, гору Говерлу, а также не менее интересную и живописную, Пип Иван.

Ворохта Фото: blog.pokupon.ua

Любители активного отдыха могут покататься на лошадях, надувном шаре зорбе или рафтить.

Шаян

Шаян – курорт в Хустском районе на Закарпатье. Употребление здешней "минералки" с огромным содержанием кремния, незаменима при болезнях печени, кишечно-желудочного тракта, желчных путей.

Курорт Шаян Фото: sanatorii-karpat.com

Основной фишкой поселка являются минеральные воды, что по составу очень похожи с "Ессентуки", "Нарзан" и "Боржоми".

Яремче

Нельзя приехать в Яремче и не сфотографироваться на фоне водопада Пробий. Вы просто обязаны его посетить, спуститься по камням ближе к воде и насладиться мощными потоками воды. Летом можно прокатиться на канатной дороге, а приобрести сувениры или пообедать в ближайшем кафе можно в любое время.

Яремче Фото: Depositphotos

Также вам обязательно стоит посетить мини зоопарк в Яремче. Находится он практически в центре города, в нескольких минутах езды от центральной дороги.

Буковель

Отдых в Буковеле летом, также как и зимой, может быть удивительно увлекательным и веселым.

Буковель, Карпаты Фото: Depositphotos

Если у вас в планах посетить Буковель летом, то здесь можно подышать свежим воздухом, посмотреть на замечательные пейзажи и сходить на пикник в горы.

Почему нужно ехать на отдых в Карпаты

Проехать на Карпатском трамвайчике – раритетном мини-поезде вдоль живописной горной реки и домиков местных жителей.

Покататься на лыжах, сноуборде, санках, сноутюбах, коньках, квадроциклах, снегоходах, собачьих упряжках на одном из десятка карпатских горнолыжных курортов, оборудованных самыми современными подъемниками и снегогенераторами.

Слепить творожную лошадку, расписать писанку, сыграть на дрымбе, станцевать аркан.

Купить вышиванку, полотенца, керамику, украшения из бисера, изделия из дерева и кожи на знаменитых этно-рынках в Косово, Кутах или Яремче.

Подняться на вершину Говерлы. Одним махом за три часа или растянув поход по живописным склонам на выходные.

Полюбоваться красивыми водопадами: Пробий, Шипит, Большой Гук, Малый Гук. И заглянуть в "синий глаз" гор – самое большое озеро Карпат Синевир.

Попробовать блюда карпатской кухни: банош, бограч, грибную похлебку и еще с десяток специалитетов.

Увидеть рукотворные достопримечательности: Невицкий и Ужгородский замки, замки Паланок, Берегвар и Сент-Миклош; бойковские деревянные церкви из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО; старинный арочный виадук в Ворохте.

Сплавиться по Черному Черемошу или заняться скалолазанием. А может, выбрать велотур по горам или пеший поход с ночевкой?

Искупаться в травяном чане или любом другом: молочном, винном, хвойном.

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