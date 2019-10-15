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Куда поехать в октябре на море: увлекательные туры

Рейтинг составлен с учетом погодных условий и туристического потенциала курортов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Алгарве в Португалии
Алгарве в Португалии
Фото: Depositphotos

Если вы планируете взять отпуск на вторую половину октября 2019, советуем вам поехать на море в Алгарве, а также рассмотреть варианты отдыха на Крите или Кипре. Рейтинг составлен с учетом погодных условий и туристического потенциала курортов.

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Алгарве, Португалия

Алгарве, Португалия
Алгарве, Португалия
Фото: Depositphotos

Регион Алгарве славится комфортабельными пляжами, хорошими условиями. Помимо чистых пляжей, покрытых песком, на курортах региона есть поля для футбола и гольфа, аквапарки, проводятся экскурсии, на яхте можно совершить прогулку в Испанию.

  • Погода в Алгарве

Здесь сформировался особые погодные условия, максимально приближенные к средиземноморским. Именно поэтому пляжный сезон здесь продолжительный – с апреля по октябрь включительно. Минимальная температура воздуха составляет плюс 20.

Остров Крит, Греция

Остров Крит, Греция
Остров Крит, Греция
Фото: Depositphotos

Остров Крит привлекает красивыми пейзажами, небольшими бухтами с прозрачной водой, разнообразными достопримечательностями, развлечениями и комфортабельными отелями. Считается, что отдыхать на Крите можно с мая и до начала ноября.

  • Погода на Крите в октябре

Весь октябрь на острове отличная погода. Вплоть до конца месяца сохраняется дни солнечные и ясные, прохладнее становится только в последние дни октября. Дневная температура около +22-+24 градусов выше нуля. Крайне редко случаются жаркие дни – +30 градусов, но жара щадящая и легко переносится.

Кипр

Кипр
Кипр
Фото: Depositphotos

Если вы не знаете, где отдохнуть за границей на море в октябре, и мечтаете об экзотике, выбирайте курорты Кипра. Здесь более 90 пляжей, многие имеют "Голубой флаг". Считается, что на Кипре прекрасные условия для детского и семейного, берег преимущественно песчаный, вход в воду пологий.

  • Погода на Кипре в октябре

Кипр – один из наиболее солнечных островов в мире – более 300 ясных дней. Для конца сентября – начало октября характерна приятная погода для отдыха. Воздух в это время имеет температуру плюс 24–27 градусов, вода в Средиземном море +22. Приятным бонусом станет небольшое количество отдыхающих.

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Источник: kuku.travel
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