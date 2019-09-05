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Куда поехать в путешествие любителям дикой природы

Эксперты назвали лучшую страну для экотуризма

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:04
Пейзаж в Финляндии
Пейзаж в Финляндии
Фото: Depositphotos

Глобальный индекс путешествий по дикой природе Global Wildlife Travel Index на своем официальном сайте выпустил рейтинг стран, наиболее интересных в 2019 году для любителей разнообразных пейзажей и лесов. Возглавила список Финляндия. В тройку лидеров также вошли Швеция и Бразилия.

Природа Швеции
Природа Швеции
Фото: Depositphotos

Финляндия признана лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе благодаря высокому уровню экологической устойчивости, красивым ландшафтам, разнообразности и уникальности видов, а также усилиям по сохранению окружающей среды.

Вид с вершины скалистых гор Лапландии, Финляндия
Вид с вершины скалистых гор Лапландии, Финляндия
Фото: Depositphotos

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Агентство учитывало количество национальных парков, биоразнообразие, усилия государства по сохранению природы, риск исчезновения краснокнижных видов растений и животных и другие критерии.

Пейзаж в Бразилии
Пейзаж в Бразилии
Фото: Depositphotos

В десятку Global Wildlife Travel Index также попали Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша, Словения. Россия заняла в перечне 14-ю позицию, Латвия – 18-ю, Эстония на 19-м месте, Литва – на 48-м.

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Источник: Сегодня
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