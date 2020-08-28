Куда поехать в Украине в последние выходные лета

Несколько интересных мест, чтобы нескучно проводить лето

Лето-2020 выдалось поистине непохожим на другие – из-за пандемии коронавируса. Многие украинцы больше узнали о родной стране и решились открывать ее интересные локации и достопримечательности. Сейчас лето подходит к концу, однако в последние его выходные можно успеть посетить еще одно из замечательных мест в Украине.



Редакция Сегодня.Lifestyle предлагает вам на выбор три отличных локации для путешествия в последние дни лета.

Радоновое озеро и рафтинг в Мигие

Радоновое озеро в Мигие Фото: instagram.com/trabok

В селе Мигия Николаевский области находятся карьер и Радоновое озеро, глубина которого около 40 метров. Крутые каменные склоны окружают карьер на разной высоте от воды. Прогуливаясь по окрестностям, можно наблюдать красивый вид на реку Южный Буг.

Здесь оборудованная территория для отдыха и есть масса занятий для путешественников. Например, возможность расположиться в кемпинге, арендовав палатки, или взяв их с собой. Также можно сплавиться на рафтинге по реке, заняться скалолазаньем, или арендовать сапборд и поплавать в Радоновом озере. Еще можно сделать фотосессию возле одной из кованых скульптур с видом на озеро, или просто устроить пикник на природе.

Куяльницкий розовый лиман

Куяльницкий лиман возле Одессы Фото: instagram.com/trabok

Куяльницкий лиман является бальнеогрязевым курортом и расположен в 8 км от центра Одессы. В этом году его вода приобрела розовый цвет. Теперь не нужно ехать в Херсонскую область по достаточно плохой дороге, чтобы увидеть водоем такого необычного оттенка. В Куяльнике можно сделать отличную фотосессию, или оздоровиться. Грязь лимана используют для лечения заболеваний суставов и профилактики заболеваний кожи.

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Микроорганизмы, которые живут в соленой воде лимана, вырабатывают специальный пигмент, что и красит воду в розовый цвет. Однако, такие изменения огорчают экологов. Куяльницкий лиман порозовел из-за очень мелкого уровня воды. На сегодня его средняя глубина не превышает 20 см. Если ситуация не изменится, лиман может полностью пересохнуть.

Ржищев и затопленная церковь на острове

Церковь на острове, Ржищев Фото: instagram.com/juli_berk

Ржищев расположен возле Каневского водохранилища, в 76 км от Киева. Город находится на правом берегу Днепра, и окружен большим количеством островков. Их можно увидеть как издалека, так и вблизи – арендовав лодку. Также, при желании, на одном из островов можно переночевать в палатке. Так вы обеспечите себе поистине спокойный отдых.

Главная достопримечательность недалеко от Ржищева – полузатопленная Спасо-Преображенская церковь с колокольней, которая стоит на острове. Храм расположился на месте бывшего села Гусинцы. Если будете в Ржищеве, стоит еще посетить смотровую площадку "Арка", с которой открывается волшебный вид на Днепр.

Также, в последние выходные лета вы можете поехать в один из ТОП-8 национальных парков Украины. Или отправиться к морю на лучшие курорты Черного моря, где стоит отдохнуть в бархатный сезон.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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